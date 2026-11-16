Boeing 737 van KLM keert boven België om na brandstofalarm

Een Boeing 737 van KLM is kort na vertrek teruggekeerd naar Schiphol vanwege een mogelijke brandstoflekkage. Het toestel was onderweg naar Madrid toen de bemanning een opvallende indicatie opmerkte in de cockpit. Hoewel de piloten uiteindelijk een brandstoflek uitsloten, besloten ze geen risico te nemen en terug te keren naar Nederland.

Opvallende brandstofindicatie

Het incident vond op 12 november plaats met een Boeing 737-800, registratie PH-BXE. Het vliegtuig voerde vlucht KL1503 uit van Amsterdam naar Madrid. Tijdens de klim en daaropvolgende vlucht bevond het zich op een hoogte van ongeveer 9.450 meter (FL310), toen het circa 37 kilometer ten zuidwesten van Brussel was. De bemanning besloot daarop de vlucht af te breken en terug te keren vanwege een mogelijke brandstoflekkage, meldt The Aviation Herald. Tijdens de nadering van Amsterdam lieten de piloten weten dat zij een brandstoflek inmiddels hadden uitgesloten, maar dat er sprake was van een ‘very red indication’. Voor de bemanning vormde dit de aanleiding om uit voorzorg terug te keren naar de luchthaven van vertrek.

Vervangende 737

De Boeing 737 landde ongeveer een uur na vertrek op baan 27 van Schiphol. Daarmee kwam de vlucht naar Madrid voorlopig ten einde. KLM zette vervolgens een vervangend toestel in om de passagiers alsnog naar de Spaanse hoofdstad te brengen. Dat gebeurde met een andere Boeing 737, de PH-BCA. Het vervangende vliegtuig arriveerde uiteindelijk met ongeveer drie uur en veertig minuten vertraging in Madrid. De oorspronkelijke Boeing 737 bleef na de landing ongeveer vierenhalf uur aan de grond. Daarna keerde PH-BXE terug in de dienstregeling. Wat de precieze oorzaak was van de opvallende brandstofindicatie, is niet bekendgemaakt.