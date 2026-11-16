Boeing 777 van KLM blijft op Schiphol: harde knal bij motoren

Een Boeing 777 van KLM heeft de start op Schiphol moeten afbreken nadat tijdens het accelereren een harde knal te horen was bij de motoren. De vlucht werd geschrapt.

Harde knal tijdens startprocedure

Het incident vond plaats op 13 november. Een Boeing 777, registratie PH-BQB, van KLM stond op runway 24 klaar voor vlucht KL701 naar Buenos Aires. Nadat de verkeersleiding toestemming had gegeven om te vertrekken, voerde de bemanning het motorvermogen op. Tijdens het accelereren klonk plotseling een harde knal, waarop de piloten besloten de start af te breken, meldt The Aviation Herald. Het toestel verliet vervolgens via taxibaan B de startbaan en keerde terug naar het platform. De bemanning informeerde de luchtverkeersleiding over het voorval. Omdat er mogelijk brokstukken op de startbaan terechtgekomen zijn, werd ook de starttoestemming voor het achteropkomende verkeer ingetrokken. Bij een daaropvolgende inspectie werden echter geen brokstukken of andere voorwerpen aangetroffen.

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Bemanning twijfelt over getroffen motor

Via de intercom informeerde de gezagvoerder de passagiers over de situatie. ‘Zoals jullie hebben gemerkt, hebben we onze start afgebroken omdat we een soort harde knal aan de rechterkant van het vliegtuig hoorden. We gaan nu controleren wat er aan de hand is’, vertelde de piloot volgens dezelfde bron. Tegen de luchtverkeersleiding gaf de bemanning aanvankelijk aan dat mogelijk de linkermotor was getroffen, maar daarover bestond nog onzekerheid.

Vlucht geschrapt

De gevolgen van het incident waren aanzienlijk voor de geplande vluchtuitvoering. Niet alleen vlucht KL701 naar Buenos Aires werd geannuleerd, maar ook het daaropvolgende traject naar Santiago in Chili kwam te vervallen.