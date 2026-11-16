Chinees vliegtuig zet Europese concurrentie onder druk

Vliegtuigbouwer COMAC heeft de eerste bemande testvlucht uitgevoerd met een volledig elektrisch passagiersvliegtuig. De CE-25A biedt plaats aan maximaal negentien passagiers en moet een vliegbereik van ongeveer 400 kilometer krijgen. Met het toestel wil het land een positie veroveren in de opkomende markt voor elektrische commerciële vliegtuigen, waarin Europese en Amerikaanse fabrikanten eveneens grote ambities hebben.

Eerste bemande vlucht

De CE-25A steeg op en landde op dezelfde luchthaven in Binzhou, in de Chinese provincie Shandong, ten zuidoosten van Beijing. Twee piloten en een testingenieur bemanden het vliegtuig. De CE-25A bleef 16 minuten in de lucht en legde een afstand van 60 kilometer af. De volledige test, inclusief de werkzaamheden op de grond, nam bijna 58 minuten in beslag. China News Service publiceerde beelden van de vlucht.

Elektrisch vliegtuig

De CE-25A is ontwikkeld door COMAC, de Chinese staatsvliegtuigbouwer die ook verantwoordelijk is voor de C919. De voortstuwing bestaat uit tien elektrische ducted fans, die in twee groepen van vijf op de vleugels zijn gemonteerd. COMAC mikt op een vliegbereik van ongeveer 400 kilometer en een kruissnelheid van circa 300 kilometer per uur. Daarmee richt de fabrikant zich vooral op relatief korte regionale verbindingen. Het ontwerp werd al in 2023 gepresenteerd, maar foto’s van een volledig gebouwd exemplaar verschenen pas in oktober 2026 in de openbaarheid. Dat leidde destijds tot vragen over de voortgang van het programma.

Batterijgigant betrokken

Bij de ontwikkeling werkt COMAC samen met de Chinese batterijfabrikant CATL en de Shanghai Jiao Tong University. CATL is wereldwijd een van de grootste spelers op het gebied van batterijen voor elektrische auto’s en probeert die positie ook naar de luchtvaart uit te breiden. Het bedrijf investeerde eerder in de Chinese ontwikkelaar van elektrische verticale start- en landingsvliegtuigen AutoFlight. Tijdens de autoshow van Shanghai in 2023 presenteerde CATL bovendien een batterijcel met een energiedichtheid van maximaal 500 wattuur per kilogram. Volgens de fabrikant werd die technologie ook geschikt gemaakt voor toepassingen in de luchtvaart. Het is overigens niet bekend welke batterijtechnologie daadwerkelijk in de CE-25A wordt gebruikt. COMAC heeft daarover nog geen technische details vrijgegeven.

Europese en Amerikaanse fabrikanten

Met de CE-25A probeert China een positie te veroveren in een markt die wereldwijd volop in ontwikkeling is. Elektrische vliegtuigen kunnen op termijn vooral interessant worden voor korte regionale vluchten, waarbij de beperkte actieradius minder snel een probleem vormt. Tot nu toe hebben slechts enkele volledig elektrische vliegtuigen met vaste vleugels daadwerkelijk testvluchten uitgevoerd. Een vergelijkbaar project is de X1-demonstrator van het Zweedse Heart Aerospace, die in augustus 2026 zijn eerste vlucht maakte. Dat toestel dient echter vooral als vliegende testomgeving voor de verdere ontwikkeling van een groter hybride-elektrisch passagiersvliegtuig. De CE-25A is daarentegen vanaf het begin ontworpen als een elektrisch commercieel vliegtuig.

China heeft de afgelopen jaren laten zien snel grote stappen te kunnen zetten in de elektrificatie van de auto-industrie. Met de betrokkenheid van CATL en de ervaring van COMAC hoopt het land een vergelijkbare ontwikkeling in de luchtvaart te realiseren. Dat kan op termijn voor extra concurrentiedruk zorgen bij Europese en Amerikaanse fabrikanten.