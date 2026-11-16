KLM-piloot meldt gps-storing tijdens nadering Schiphol

Een KLM-piloot heeft tijdens de nadering van Schiphol gemeld dat beide gps-systemen van het vliegtuig waren uitgevallen. Het toestel was een van de tientallen vliegtuigen boven Nederland die vermoedelijk werden getroffen door opzettelijke signaalverstoring. Mogelijk kwam het storende signaal vanaf een Russisch konvooi op de Noordzee.

Hinder bij landing op Schiphol

Luchtverkeersleiding Nederland bevestigt tegenover NRC dat de luchthaven te maken kreeg met een verstoring van het zogenoemde RNP-navigatiesysteem. Dat systeem maakt gebruik van satellietnavigatie om vliegtuigen nauwkeurig langs vooraf vastgestelde routes naar een landingsbaan te begeleiden. Volgens de organisatie ondervonden zeven vliegtuigen daadwerkelijk hinder bij de nadering van Schiphol. De luchtverkeersleiding noemt jamming als mogelijke oorzaak en stelt dat de situatie geen gevolgen heeft gehad voor de veiligheid. De betrokken toestellen konden met behulp van aanvullende aanwijzingen van verkeersleiders veilig landen. De omvang van het incident lijkt echter groter te zijn geweest dan alleen de zeven toestellen die bij de nadering problemen ondervonden.

Volgens de Amerikaanse data-analist John Wiseman, die gespecialiseerd is in het verzamelen en analyseren van vliegtuiggegevens en het opsporen van gps-verstoringen, werden ook vliegtuigen op grotere hoogte getroffen. De luchtverkeersleiding zegt niet op de hoogte te zijn geweest van alle meldingen van toestellen die tijdens hun vlucht gps-problemen ondervonden. Het incident is inmiddels onder de aandacht gebracht van de Nederlandse veiligheidsdiensten. Ook de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur bevestigt onderzoek te doen.

Russisch konvooi op Noordzee

Waar de verstoring precies vandaan kwam, is nog niet vastgesteld. De analyse van Wiseman wijst echter naar een opvallende locatie: de Noordzee, ten noorden van Texel. Volgens zijn gegevens bevond de vermoedelijke bron van het storende signaal zich dicht bij zeeniveau. Dat zou erop kunnen wijzen dat de apparatuur zich aan boord van een schip bevond. Op het betreffende moment voeren zes schepen onder Russische vlag in het verdachte gebied. Drie daarvan, de Lady D, Lady R en Maia-1, maakten volgens scheepvaartpublicaties deel uit van een konvooi dat betrokken was bij Russisch wapentransport.

De schepen werden bovendien geëscorteerd door de Russische marine. Zowel de drie vaartuigen als hun eigenaar staan op de Europese sanctielijst vanwege transporten van wapens tussen Noord-Korea, Iran en Rusland. Het konvooi werd tijdens de passage over de Noordzee gevolgd door marineschepen van NAVO-landen, waaronder een Deens marineschip en een Frans oorlogsschip. Of de Russische schepen daadwerkelijk verantwoordelijk waren voor de gps-verstoring, is vooralsnog niet duidelijk. De locatieanalyse vormt geen bewijs dat de storing vanuit het konvooi afkomstig was.