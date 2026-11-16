Passagier dreigt Aeroflot-vliegtuig te kapen, politie grijpt in

Een passagier heeft op de Russische luchthaven Volgograd herhaaldelijk gedreigd een Airbus A320 van Aeroflot te kapen. De vlucht, met ongeveer 150 mensen aan boord, zou naar Moskou vertrekken. De politie arresteerde de 42-jarige man voordat het toestel kon opstijgen. Hij riskeert nu een gevangenisstraf van maximaal acht jaar.

Dreigementen zorgen voor vertraging

Het incident vond plaats op 8 november op de luchthaven van Volgograd, Rusland. De man uit Kazachstan zou meerdere keren hebben aangekondigd het vliegtuig te willen kapen. Volgens Russische media had hij een strafblad en verkeerde hij vermoedelijk onder invloed van alcohol. De politie greep in en hield de passagier aan voordat de vlucht naar Moskou-Sjeremetjevo kon vertrekken.

Vliegtuig en bagage doorzocht

Na de arrestatie werden zowel het vliegtuig als de bagage grondig onderzocht. Daarbij werden geen verdachte voorwerpen aangetroffen. De dreiging bleek daarmee niet gepaard te gaan met de aanwezigheid van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen. De vlucht liep door het incident ongeveer twee uur vertraging op.

Aanvankelijk legde een rechtbank de man een gevangenisstraf van zes dagen op. Inmiddels is er ook een strafrechtelijk onderzoek naar hem gestart wegens het opzettelijk verspreiden van een valse terroristische dreiging. Daarvoor kan hij maximaal acht jaar gevangenisstraf krijgen.