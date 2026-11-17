De bijzondere Airbus A340 uit de Turkse presidentiële vloot heeft een nieuwe eigenaar. Indonesië neemt het viermotorige toestel over. De Airbus is inmiddels gespot met een nieuwe beschildering en een Indonesische registratie. Na afronding van de laatste voorbereidingen wordt het vliegtuig naar verwachting overgevlogen naar zijn nieuwe thuisbasis.

Nieuwe beschildering voor Indonesië

Op beelden is te zien dat de Airbus A340 inmiddels is voorzien van de tekst ‘Republik Indonesia’ en de registratie PK-GRD. Daarmee krijgt het vliegtuig een geheel nieuwe uitstraling, passend bij zijn toekomstige rol. Voor de overdracht worden momenteel onderhouds- en schilderwerkzaamheden uitgevoerd. Zodra deze zijn afgerond, kan de Airbus naar Indonesië vertrekken en daar in gebruik worden genomen. De machine krijgt er gezelschap van een bijzondere regeringsvloot, waarin onder meer een Avro RJ85, registratie PK-PJJ, vliegt.

Turkse presidentiële vloot

Ondanks het vertrek van de A340 beschikt Turkije nog altijd over een omvangrijke en opvallende regeringsvloot. Volgens gegevens van Planespotters.net blijven onder meer een Boeing 747, verschillende Airbus Corporate Jets (ACJ’s) en meerdere Gulfstreams beschikbaar. Vooral de Boeing 747 springt eruit. Het toestel is met een leeftijd van ongeveer veertien jaar relatief jong en geldt als het paradepaardje van de Turkse presidentiële vloot voor langeafstandsvluchten. Met de verkoop van de A340 verdwijnt daarmee een bijzonder exemplaar uit de Turkse vloot, terwijl Indonesië er een opvallend regeringsvliegtuig bij krijgt.