Boeing heeft definitief een deal gesloten met Philippine Airlines. De Filipijnse luchtvaartmaatschappij plaatst een bestelling voor twintig 787-10’s. Tijdens de Farnborough Airshow werd dit al bekend gemaakt, maar nu is het contract echt rond.

Vijftien Dreamliners

Zowel Philippine Airlines als Boeing zetten op 10 november hun handtekening onder het contract. De luchtvaartmaatschappij maakte de deal een paar dagen later publiekelijk bekend. Ze heeft een bestelling geplaatst voor vijftien Boeing 787-10’s, met een optie tot nog eens vijf extra. De Dreamliners worden voorzien van GE Aerospace GEnx-1B motoren, die speciaal voor dit Boeing-type zijn ontwikkeld. De toestellen voegen zich het komende decennium bij de vloot, maar Philippine Airlines heeft nog geen exacte tijdlijn gegeven.

Aanzienlijke groeikansen

De Filipijnse flag carrier zet in op zowel het uitbreiden als moderniseren van de vloot. De airline is geen onbekende van Boeing: ze beschikt al over tien Airbus A330’s en tien Boeing 777’s als het om wide bodies gaat. Daar komen dus in ieder geval vijftien 787’s bij. Passagierscapaciteit en duurzaamheid waren doorslaggevend in de keuze voor de Dreamliners, zegt president en COO Lucio C. Tan III. ‘Als we kijken naar ons netwerk en de markten die we willen bedienen, dan zien we aanzienlijke groeikansen’ aldus Tan. Met de juiste vliegtuigen en motoren kan Philippine Airlines passagiers meer en betere keuzes bieden.