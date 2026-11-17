Ghana heeft een bijzondere nieuwe zakenjet aan de vloot toegevoegd. De regering van het Afrikaanse land heeft op 16 november een Dassault Falcon 6X in ontvangst genomen. Het toestel wordt ondergebracht bij de luchtmacht van Ghana en moet onder meer het internationale transport van de regering ondersteunen.

Ceremoniële ontvangst

De Falcon 6X arriveerde op de internationale luchthaven van Accra, waar de machine feestelijk werd onthaald met een zogenoemde water cannon salute. De aanschaf van het vliegtuig vloeit voort uit twee grote defensieovereenkomsten die in november 2025 door het Ghanese parlement werden goedgekeurd. De luchtmacht krijgt de verantwoordelijkheid over het beheer, het onderhoud en de operationele inzet van de zakenjet. © Ghana Air Force

Falcon 6X

De Dassault Falcon 6X behoort tot de langeafstandszakenjets van de Franse vliegtuigbouwer en beschikt over indrukwekkende prestaties. Het toestel heeft een opgegeven vliegbereik van 5.500 nautische mijl, omgerekend ongeveer 10.186 kilometer. Daarmee kan Ghana lange internationale vluchten uitvoeren zonder onderweg te hoeven tanken. Ook de hoge kruissnelheid draagt bij aan kortere reistijden. Dassault heeft de Falcon 6X bovendien uitgerust met een geavanceerd digitaal vluchtbesturingssysteem. Dat moet de stabiliteit tijdens vluchten verbeteren, de werkdruk voor piloten verminderen en verschillende veiligheidsfuncties ondersteunen.

Internationale vluchten