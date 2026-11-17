Het Nederlands elftal is met een opvallend VIP-vliegtuig vanaf Schiphol naar Berlijn gevlogen. Voor de reis naar de Duitse hoofdstad werd een 737 ingezet. Het toestel, dat plaats biedt aan slechts 68 passagiers, bracht de selectie naar Duitsland voor de wedstrijd tegen de Duitse ploeg.

Bijzondere Boeing vertrekt vanaf Schiphol

De vlucht werd uitgevoerd onder vluchtnummer KLJ7470. De Boeing 737-300, registratie LY-BGS, vertrok op 15 november om 16:52 uur vanaf Schiphol. Na het bereiken van een kruishoogte van 37.000 voet zette de Boeing koers richting Berlijn. Om 17:52 uur landde de Boeing op Berlin Brandenburg Airport. De machine is eigendom van chartermaatschappij KlasJet, die gespecialiseerd is in onder meer VIP-vervoer en chartervluchten. De maatschappij zet haar vloot regelmatig in voor groepen die behoefte hebben aan een luxere en meer persoonlijke reiservaring.

Slechts 68 stoelen aan boord

De Boeing 737 draagt de naam Sunray en onderscheidt zich behoorlijk van de reguliere passagiersvliegtuigen die dagelijks op Schiphol verschijnen. Waar een standaard Boeing 737 doorgaans aanzienlijk meer passagiers vervoert, beschikt dit toestel over slechts 68 stoelen. De cabine werd in 2019 volledig vernieuwd. Daarbij is gekozen voor hoogwaardige materialen, extra comfortabele stoelen met hoofdsteunen en een ruime inrichting.

Orange Pride

Het Nederlands elftal reist wel vaker met bijzondere vliegtuigen naar internationale wedstrijden. Zo vloog Oranje eerder met de opvallende KLM Boeing 777 in de speciale Orange Pride-beschildering en werd ook een Boeing 787 Dreamliner ingezet. In 2022 koos de selectie voor een wel heel bijzondere chartervlucht naar Qatar: een Airbus A321neo van de Franse maatschappij La Compagnie. Die maatschappij staat bekend om haar volledig uit businessclassstoelen bestaande cabine en wordt normaal gesproken vooral ingezet op vluchten tussen Europa en de Verenigde Staten.