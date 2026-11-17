China Eastern Airlines breidt het aantal vluchten tussen Shanghai en Amsterdam opnieuw uit. De luchtvaartmaatschappij verlengt de extra frequentie tot eind februari 2027. Bovendien verschijnt opnieuw vanaf januari de Airbus A350 op de verbinding met Schiphol.

Extra vluchten langer beschikbaar

China Eastern voert de uitbreiding tussen Shanghai Pudong en Amsterdam voorlopig tot en met 28 februari 2027 uit. De maatschappij verhoogt het aantal vluchten van zeven naar twaalf per week, meldt AeroRoutes. Naast de reguliere dagelijkse verbinding komt er vijf keer per week een extra vlucht bij, op maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. De uitbreiding was aanvankelijk gepland tot 15 januari 2027, maar wordt nu met ruim zes weken verlengd. China Eastern heeft de extra vluchten de afgelopen maanden al meerdere keren langer doorgezet. Voor de inzet op Schiphol maakt de maatschappij gebruik van niet-historische slots.

Airbus A350 vervangt A330

De extra vlucht wordt vanaf 22 januari uitgevoerd met een Airbus A350-900. Daarmee neemt het toestel de plaats in van de Airbus A330-200, die tot dat moment op de aanvullende verbinding wordt ingezet. De A350 biedt plaats aan 288 passagiers, verdeeld over 40 stoelen in Business Class, 32 in Premium Economy en 216 in Economy Class. De reguliere dagelijkse vlucht blijft ondertussen uitgevoerd worden met een Boeing 777-300ER. Daardoor kunnen reizigers op de route tussen Shanghai en Amsterdam straks kiezen uit twee verschillende vliegtuigtypen van China Eastern.

Terugkeer op Schiphol

Het is niet de eerste keer dat China Eastern de Airbus A350 naar Amsterdam stuurt. De maatschappij introduceerde het type in 2019 op de verbinding met Schiphol. De inzet verdween later weer, waarna China Eastern de verbinding met de Boeing 777 en Airbus A330 uitvoerde.