In 2008 sloot vliegbasis Soesterberg definitief haar deuren als militaire basis. Sinds die tijd is er ook geen enkel vastvleugelig militair toestel meer geland. Daar komt binnenkort verandering in. Een C-130 Hercules van de Koninklijke Luchtmacht verlaat in december de vloot en krijgt dan een plek in het Nationaal Militair Museum.

Landing in Soesterberg

De C-130 Hercules, registratie G-781, wordt op 8 december verwacht op voormalig vliegbasis Soesterberg. Het toestel maakt dan haar laatste vlucht vanaf thuisbasis Eindhoven naar het Nationaal Militair Museum. Daar landt ze tussen 14:00 en 15:00 uur. Het is mogelijk om de landing te bekijken op het museumterrein, maar speciaal voor de gelegenheid is er die dag ook een livestream.

Grondige voorbereiding

De landingsbaan is sinds 2008 niet meer gebruikt voor vastvleugelige militaire vliegtuigen, en daarom wordt deze grondig voorbereid. Militairen van 11 Geniecompagnie maken de baan gereed en pathfinders begeleiden de landing vanaf de grond. Deze militairen zijn afkomstig van 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht.

Duizenden vlieguren

De C-130 Hercules draagt de naam Bob van der Stok, vernoemd naar één van de meest onderscheiden Nederlanders aller tijden. Het militaire transportvliegtuig kwam in 2010 bij de vloot en maakte sindsdien meer dan 5500 vlieguren. De machine werd ingezet voor tal van missies en repatriëringen, waaronder die van de slachtoffers van de MH17-ramp.

Embraer voor de C-130

De Hercules-toestellen, waarvan de Koninklijke Luchtmacht er op het moment vier in de vloot heeft, worden uiteindelijk vervangen door de Embraer C-390 Millennium. De Nederlandse krijgsmacht krijgt in totaal vijf toestellen van dit type en de eerste wordt volgend jaar aan het einde van 2027 verwacht.