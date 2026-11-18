Lufthansa heeft een bijzondere mijlpaal bereikt met de ontvangst van de eerste Airbus A350-1000. Het toestel is niet alleen het eerste exemplaar van het grootste A350-model voor de Duitse luchtvaartmaatschappij, maar ook het 700ste Airbus-vliegtuig dat aan de Lufthansa Group is geleverd. Airbus deelt beelden van de nieuwe aanwinst, die is voorzien van een speciale beschildering ter ere van het honderdjarig bestaan van Lufthansa.

Bijzondere livery voor jubileumjaar

De levering vond op 10 november plaats in Toulouse, waar Airbus het vliegtuig overdroeg aan de Duitse luchtvaartgroep. De ontvangst is om meerdere redenen bijzonder: het is de eerste keer dat Lufthansa de -1000 aan de vloot toevoegt en tegelijkertijd markeert de levering een nieuwe mijlpaal in de langdurige samenwerking tussen beide bedrijven. Met deze A350 komt het totale aantal geleverde Airbus-vliegtuigen aan de Lufthansa Group op precies zevenhonderd.

Ruimte voor driehonderd passagiers

Aan boord krijgt het vliegtuig de nieuwste generatie Allegris-cabine van Lufthansa. In totaal biedt de A350 plaats aan driehonderd passagiers, verdeeld over First Class, Business Class, Premium Economy en Economy Class. De machine wordt gestationeerd op de thuisbasis München en ingezet op intercontinentale routes. Bestemmingen als Tokio, Shanghai en Singapore staan op de planning. Daarmee krijgt Lufthansa er niet alleen een nieuw vliegtuigtype bij, maar ook extra capaciteit op belangrijke langeafstandsroutes. De A350-1000 is het grootste model binnen de A350-familie en biedt ten opzichte van de kleinere A350-900 meer ruimte voor passagiers en vracht.

Zevenhonderd Airbus-vliegtuigen

Lufthansa behoort tot de grootste Airbus-klanten ter wereld. Binnen de verschillende maatschappijen van de Lufthansa Group zijn vrijwel alle belangrijke vliegtuigfamilies van de Europese fabrikant vertegenwoordigd. De vloot bestaat onder meer uit de A220, A320-familie, A330, A340, A350 en A380. Bovendien heeft Lufthansa een bijzondere geschiedenis met Airbus: de maatschappij was onder meer launch operator van de A321, A320neo en A340-200.