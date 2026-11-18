Een opmerkelijk incident op Londen Heathrow. Een Boeing 787-10 van British Airways taxiede naar de startbaan voor een vlucht naar Nigeria. Tijdens het maken van een bocht ging het mis en belandde het toestel met het neuswiel in het modderige gras.

787 van de baan

De betrokken Boeing 787-10, registratie G-ZBLF, stond gepland om op 17 november van Londen Heathrow naar Lagos te vliegen. Na de pushback vanaf terminal 5C taxiede het toestel naar runway 27L om als vlucht BA75 richting de grootste stad van Nigeria te vliegen. Heel ver kwam de Dreamliner echter niet. Tijdens het taxiën miste de crew een bocht, waardoor het toestel op lage snelheid van de baan af schoot en in het gras belandde. Daarbij raakte niemand gewond. Ook had het incident geen impact op het overige vliegverkeer op Heathrow.

In het gras

Ooggetuigen vertellen aan BBC dat veel passagiers niet eens doorhadden wat er aan de hand was. Zo zegt een inzittende dat hij niks had gemerkt totdat de gezagvoerder een mededeling deed. Ook meldt hij dat de Boeing 787 eigenlijk teruggesleept zou worden naar de gate, maar dat dit niet meer kon doordat het neuswiel steeds dieper in het gras wegzakte. Uiteindelijk zijn alle inzittenden met bussen van boord gehaald. Een woordvoerder van British Airways laat weten dat de luchtvaartmaatschappij bezig is om alle gedupeerden om te boeken.

De Boeing 787 zelf stond nog een hele tijd vast in de modder. Operaties om het toestel uit haar benarde positie te bevrijden zijn inmiddels gestart: op beelden op X is te zien hoe het neuswiel door hulpdiensten wordt uitgegraven.