Afgelopen zomer trok de luchtverkeersleiding van Schiphol de startklaring in voor een Embraer 190. Er bevond zich op dat moment namelijk een ander voertuig op de startbaan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar het voorval.

Rook in de Schipholtunnel

Het incident gebeurde op zaterdagavond 25 juli. Rond 20:45 uur kwam er bij de alarmcentrale binnen over een mogelijke voertuigbrand bij de A4. Dit leidde tot rookontwikkeling in de Schipholtunnel. Daarop rukte de brandweer uit met twee tankautospuiten, al bleek ter plaatse onduidelijk of er daadwerkelijk een auto in brand stond.

Overstekende brandweerwagen

Ongeveer rond diezelfde tijd stond er een Embraer 190 klaar om te vertrekken vanaf Schiphol op baan 18L, de Aalsmeerbaan. Om welke luchtvaartmaatschappij het hierbij gaat is niet bekend gemaakt. Het toestel had al een startklaring gekregen van de luchtverkeersleiding en was in principe klaar om aan de takeoff-roll te beginnen. Exact op dat moment stak een brandweerwagen over.

Startklaring

De brandweerwagen was niet afkomstig van Schiphol en onderweg naar de melding van de voertuigbrand op de A4. Daarbij bleek de geplande route precies over het luchthaventerrein te lopen, over de Aalsmeerbaan heen. De luchtverkeersleiding trok onmiddellijk de startklaring voor de Embraer in en gaf deze pas weer af toen de brandweerwagen was overgestoken. Uiteindelijk vertrok de machine zonder verdere problemen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een onderzoek gestart naar het voorval. Deze loopt nog.