Een Ierse man is aangeklaagd voor het vernielen van een C-130 Hercules van de US Air National Guard. Hij drong eerder dit jaar de luchthaven van Shannon binnen en beschadigde het militaire toestel onherstelbaar.

C-130 gesloopt

Op 11 april 2026 drong een 48-jarige Ierse man in de vroege ochtend, rond 4:40 uur, de omheining van Shannon Airport binnen, waar op dat moment een C-130 Hercules van de US Air National Guard geparkeerd stond. De man, die wordt omschreven als vredesactivist, vernielde als eerste het vergrendelingsmechanisme van één van de achterste deuren. Eenmaal binnen barricadeerde hij de deuren, knipte hydraulische leidingen door, sloopte alle instrumenten in de cockpit en doorboorde luchtkanalen. Ook zou hij capsules met gallium aan boord hebben gebracht. Dat heeft een laag smeltpunt en brengt aanzienlijke schade aan aluminium toe.

Gearresteerd

De man was al enkele uren aan boord bezig met slopen, toen hij werd opgemerkt door de bemanning van de Hercules. Daarop waarschuwden ze de security van het vliegveld. Vervolgens klom de indringer door het dak van de C-130, beschadigde het exterieur van het toestel met een bijl en plaatste ook nog onbekende objecten en substanties in de brandstoftanks. Rond 11:00 uur werd de man door de Ierse politie gearresteerd. Het toestel, met een waarde van ongeveer 60 miljoen dollar, bleek uiteindelijk onherstelbaar beschadigd.

Voorbereide aanval

Volgens de aanklagers had de man zijn aanval maanden van tevoren voorbereid. Online had hij naar informatie gezocht over de constructie van de C-130 Hercules, benodigdheden gekocht en de coördinaten van de luchthaven opgeschreven waar hij door het hek heen kon komen. Vrienden van de Ierse man zeggen dat hij de Amerikaanse oorlog met Iran en steun aan Israël als motief gebruikte.

De man is nog niet officieel veroordeeld. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een celstraf van tien jaar boven het hoofd.

Niet de eerste keer

Het is al eerder gebeurd dat vredesactivisten toesloegen op vliegtuigen. 38 jaar geleden drongen Kees Koning en Co van Melle, beiden lid van de Ploegscharenbeweging, door op militaire vliegbasis in Woensdrecht. De nog steeds bestaande radicaal-pacifistische groepering laat zich inspireren door een Bijbeltekst waarin de profeet Jesaja een messiaans visioen van wereldvrede schetst: ‘Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen: geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen geen oorlog meer leren.’

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