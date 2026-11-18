Het koninklijk bezoek aan Sint-Maarten heeft niet alleen voor bijzondere momenten gezorgd, maar ook voor fraaie beelden van het regeringsvliegtuig. De aankomst en het vertrek van koning Willem-Alexander met de PH-GOV bleven niet onopgemerkt. De Boeing Business Jet (BBJ) trok de nodige aandacht op het Caribische eiland.

Koninklijk bezoek met bijzondere Boeing

Voor het vervoer van de koning en andere leden van het Koninklijk Huis wordt gebruikgemaakt van de PH-GOV. Deze Boeing 737-700 BBJ is speciaal ingericht voor VIP-vervoer en dient als officieel regeringsvliegtuig. Daarmee is het allesbehalve een doorsnee passagiersvliegtuig. Terwijl een reguliere Boeing 737 honderden passagiers vervoert, biedt deze uitvoering juist ruimte en comfort voor een select gezelschap. De machine wordt ingezet voor officiële bezoeken en internationale reizen van de Nederlandse regering en het Koninklijk Huis. De PH-GOV is daarmee een opvallende verschijning die het Nederlandse koningshuis op buitenlandse bestemmingen vertegenwoordigt.

© Beeksphotos

Van 737 naar Airbus A320

Koning Willem-Alexander heeft zelf jarenlang op de Boeing 737 gevlogen. Inmiddels is hij actief als piloot op de Airbus A320-familie bij KLM. Zijn passie voor de luchtvaart is daarmee nog altijd onderdeel van zijn leven, al heeft hij tegenwoordig een ander type onder zijn hoede.

© Beeksphotos

Prachtige foto’s

De bijzondere verschijning van de regerings-Boeing bleef niet onopgemerkt bij vliegtuigspotters. Beekphotos legde het toestel op bijzondere wijze vast. Met toestemming mag Up in the Sky deze prachtige foto’s delen. De foto’s laten de PH-GOV zien tijdens het bezoek aan het Caribische eiland en geven een mooi inkijkje in de bijzondere inzet van het regeringsvliegtuig.