Lufthansa en de Duitse pilotenvakbond onderhandelen al bijna een jaar over een nieuwe cao. Inmiddels zijn er al achttien gespreksronden geweest, maar lijkt een akkoord nog altijd niet in zicht. Lufthansa heeft nu alles van tafel geveegd en een compleet nieuw voorstel gedaan, tot grote woede van de vakbond.

Het voorstel van Lufthansa

In het nieuw ingediende voorstel van Lufthansa neemt de luchtvaartmaatschappij tot het einde van 2033 duizend nieuwe piloten aan, en kunnen 150 vliegers doorgroeien tot gezagvoerder. In ruil daarvoor vraagt ze van haar werknemers tijdelijk bevroren salarissen, aanpassingen in de salarisschaal en verlaging van bepaalde compensatievergoedingen.

Concessies doen

Volgens Michael Niggemann, bestuurslid van de Lufthansa Group, zijn deze harde maatregelen nodig vanwege de financiële situatie van de airline. Daarbij weerlegt hij het ontstane idee dat ze haar kernmaatschappij wil verkleinen. Wel wil hij voor flinke winst in het bedrijf gaan. ‘Wie vandaag financiële concessies doet, profiteert morgen van betere carrièrekansen’ aldus Niggemann.

Pilotenvakbond woedend

Pilotenvakbond Vereinigung Cockpit is echter woedend over het nieuwe voorstel van Lufthansa. Volgens de vakbond lag er een voorstel dat is ontstaan uit zeven maanden onderhandelen verspreid over achttien gespreksrondes. ‘Het is compleet onbegrijpelijk’, zegt woordvoerder Arne Karstens tegen AeroTelegraph. ‘Lufthansa doet alsof er niet al zeven maanden overleg is geweest.’ VC laat weten dat er een voorstel lag waarop verder onderhandeld kon worden. Daarbij zouden piloten inderdaad financieel inleveren, maar was er meer toekomstperspectief voor medewerkers van dochtermaatschappij CityLine.

Ultimatum

Vereinigung Cockpit stelt Lufthansa nu een ultimatum. Ze geeft de luchtvaartmaatschappij tot 23 november om haar positie te heroverwegen en verder te onderhandelen op het voorstel dat is ontstaan uit de gesprekken met de bemiddelaar. Lufthansa lijkt echter voorlopig niet van plan om water bij de wijn te doen.