De ondergang van Air Antilles krijgt een opvallend vervolg. De failliete Caribische luchtvaartmaatschappij doet haar laatste bezittingen van de hand, waaronder twee relatief jonge ATR 72’s. De toestellen staan te koop en moeten door de nieuwe eigenaren zelf worden opgehaald.

Twee ATR’s zoeken een nieuwe eigenaar

De verkoop wordt afgehandeld door BR Associés, de curator die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van het faillissement, meldt aeroTELEGRAPH. Het gaat om twee ATR 72-600’s met de registraties F-OMYM en F-OMYN. De vliegtuigen werden gebouwd in 2017 en 2018. Geïnteresseerde partijen kunnen tot en met 3 december een bod uitbrengen. Op 18 december buigt de rechtbank zich tijdens een zitting over de voorgenomen verkoop. Als alles volgens planning verloopt, worden de toestellen in het eerste kwartaal van 2027 aan hun nieuwe eigenaren overgedragen.

Maatschappij al maanden geleden failliet

Het einde van Air Antilles kwam niet onverwacht. De regionale luchtvaartmaatschappij, die sinds 2002 verbindingen tussen verschillende Franse Caribische eilanden onderhield, stond vanaf december 2025 al aan de grond. Aanleiding daarvoor waren bezwaren van de Franse luchtvaartautoriteit. In februari 2026 begon de maatschappij aan een herstructurering, maar dat mocht uiteindelijk niet baten. Eind april sprak de handelsrechtbank van Pointe-à-Pitre de liquidatie uit, nadat verschillende overnamepogingen waren afgewezen. Daarmee kwam na 24 jaar definitief een einde aan de activiteiten van de airline.