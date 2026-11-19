Emirates is door TIME uitgeroepen tot de beste luchtvaartmaatschappij ter wereld, maar volgens topman Tim Clark is er weinig reden om achterover te leunen. Ondanks de uitdagingen van het afgelopen jaar blijft de airline miljarden investeren. ‘In onze sector is er geen eindstreep’, aldus Clark.

Emirates investeert miljarden

De grootste investering zit in het cabinevernieuwingsprogramma van zeven miljard dollar. Inmiddels zijn 108 vliegtuigen voorzien van een vernieuwd interieur. Daarmee wil Emirates de reiservaring binnen de vloot verder gelijktrekken. Vooral Premium Economy speelt daarin een belangrijke rol. In december moet deze reisklasse op bijna honderd bestemmingen beschikbaar zijn. Ook de stoelen worden verder aangepakt. Zo introduceert Emirates een elektrisch verstelbare Premium Economy-stoel met een privacyscherm over de volledige hoogte. Economy Class krijgt daarnaast een nieuwe U-Dream-hoofdsteun. Beide innovaties worden de komende zes maanden in 29 vliegtuigen geïntroduceerd. Ook vernieuwt Emirates de Business Class-cabines van verschillende vliegtuigtypen, waaronder de Boeing 777, Airbus A380 en A350.

Meer aandacht voor catering

Naast de cabinevernieuwingen blijft Emirates investeren in de catering aan boord. Het bedrijf biedt binnen haar netwerk op ieder moment ongeveer 1.570 verschillende menu’s aan. Deze worden maandelijks vernieuwd en zijn afgestemd op de bestemmingen. Ook introduceert Emirates speciale menu’s rond feestdagen en grote sportevenementen. Voor gezinnen zijn er kindermenu’s, babyvoeding en speciale verzorgingspakketjes beschikbaar. Kinderen kunnen bovendien kiezen uit honderden entertainmentopties, waaronder films van Disney, Marvel en Star Wars.