De intercontinentale businessclass van KLM is iconisch. Hoewel noch de stoelen, noch de service eruit springen in vergelijking met de concurrentie, keren reizigers terug naar de Nederlandse nationale luchtvaartmaatschappij voor de geliefde Delfts blauwe huisjes. Meestal betekent dit een duur vliegticket kopen. Maar het kan ook goedkoper. Wat denk je van een Delfts blauw huisje voor ‘slechts’ € 200? Dit is het verhaal van zogeheten Fifth Freedom-vluchten.

De luchtvaart is een complexe wereld. Maatschappijen vliegen ogenschijnlijk overal naartoe en lijken honderden vliegtuigen tot hun beschikking te hebben. In werkelijkheid valt dit meestal erg tegen en zijn netwerken beperkt. Daarvoor hebben airlines verschillende slimme oplossingen bedacht, zoals samenwerken in allianties en codeshares. Passagiers kunnen daardoor met verschillende luchtvaartmaatschappijen op één ticket vliegen. Ook routes onder de zogeheten ‘Vijfde Vrijheid’ zijn een populaire manier om lijndiensten rendabel te maken.

De vrijheden van de lucht

In de luchtvaart gelden negen vrijheden, waarvan er vijf daadwerkelijk door de VN-luchtvaartautoriteit (ICAO) worden erkend. Deze zijn ontstaan tijdens de toonaangevende Chicago Conferentie van 1944. In feite vormen deze vrijheden een compromis tussen Europese landen en de Verenigde Staten. Die laatste partij wilde graag een Open Skies-verdrag, waarbij luchtvaartmaatschappijen onbeperkt gebruik konden maken van het luchtruim van andere landen.

Dit viel slecht in Europa, dat tijdens de oorlog grote verliezen had geleden. Met name in Londen was men bang voor de dominantie van maatschappijen uit de VS. Na jaren van oorlog vreesden de Britten dat de almachtige Amerikaanse marktpartijen de Europese luchtvaart volledig zouden wegconcurreren voordat deze de kans kreeg om te herstellen.

Om een ‘luchtoorlog’ te voorkomen, werd gekozen voor een middenweg. In plaats van grenzeloze vrijheid legde de Chicago-conferentie een systeem van luchtvaartrechten vast. Deze ‘vrijheden van de lucht’ bepaalden per categorie welke rechten maatschappijen kregen om te vliegen, te landen of passagiers te vervoeren van en naar het buitenland. Dit werd vastgelegd in bilaterale verdragen. Zo werd de basis gelegd voor het gereguleerde internationale luchtruim dat we vandaag de dag nog steeds kennen. Nationale soevereiniteit en commerciële belangen worden daarin zorgvuldig tegen elkaar afgewogen.

Vliegen tussen twee vreemde landen

Van deze rechten is de Vijfde Vrijheid misschien wel de meest bijzondere. Deze staat maatschappijen toe om passagiers en vracht te vervoeren tussen twee buitenlandse bestemmingen, mits de vlucht begint of eindigt in het eigen thuisland. Op die manier kunnen luchtvaartmaatschappijen verre routes rendabel maken die dat anders niet waren geweest. Zo vliegt KLM bijvoorbeeld van Amsterdam via Singapore naar Bali, waarbij de airline ook losse tickets verkoopt voor het korte traject in Azië.

Maatschappijen over de hele wereld maken gebruik van dit recht. Tot de bekendste voorbeelden behoren de vluchten van Qantas tussen Singapore en Londen, en de vluchten van Emirates naar New York met een tussenstop in Milaan of Athene. Passagiers kunnen op die manier met Emirates van Milaan naar New York vliegen, zonder daarvoor ooit een voet in Dubai te hoeven zetten.

De routes van KLM en het cabotageverbod

KLM heeft in totaal drie Fifth Freedom-routes: Amsterdam–Singapore–Denpasar, Amsterdam–Kuala Lumpur–Jakarta en Amsterdam–Buenos Aires–Santiago de Chile.

Hoewel de airline ook rotatievluchten uitvoert via Bonaire en Aruba, evenals Kilimanjaro en Zanzibar, vallen deze niet onder de Vijfde Vrijheid. Die geldt namelijk uitsluitend voor vluchten tussen twee verschillende, soevereine staten. Vliegt een airline tussen twee bestemmingen binnen hetzelfde land — zoals Kilimanjaro en Zanzibar in Tanzania — dan is er sprake van binnenlands vervoer door een buitenlandse maatschappij. Dit noemt men cabotage, formeel de Achtste Vrijheid. Vrijwel alle landen beschermen hun eigen luchtvaartsector met strenge cabotageregels, waardoor KLM op zo’n binnenlands traject geen losse tickets mag verkopen.

Bij de Caribische routes — bijvoorbeeld Amsterdam via Aruba naar Bonaire — geldt een vergelijkbaar principe: dit zijn vluchten binnen het Koninkrijk der Nederlanden, waardoor dit wettelijk als binnenlands vervoer wordt gezien en er eveneens geen losse tickets voor het korte traject tussen de eilanden verkocht mogen worden.

Goedkoop in World Business Class

Op haar echte Fifth Freedom-routes mag KLM wél losse tickets verkopen. Dat doet ze verrassend goedkoop. Op het traject tussen Singapore en Denpasar, een vlucht van ongeveer tweeënhalf uur, zijn economytickets al verkrijgbaar vanaf ruim € 50 en kost een ticket in businessclass slechts € 200 tot € 250. Daarbij krijg je een volwaardige World Business Class-stoel aan boord van een Boeing 777 of 787 Dreamliner, een warme maaltijd, toegang tot de businessclasslounge én aan het einde van de vlucht uiteraard een Delfts blauw huisje.

Voor KLM is elke extra passagier op dit korte traject pure winst. De stoelen blijven immers anders leeg. Extra reizigers bieden de airline de kans om nieuwe klanten aan zich te binden en extra omzet te genereren.