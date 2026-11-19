Een passagier die met KLM naar Kaapstad zou vliegen, krijgt op Schiphol te horen dat zij niet langer op haar geboekte businessclassstoel kan rekenen. De vlucht is overboekt en de vrouw moet plaatsmaken voor een andere reiziger. Dat valt niet bepaald in goede aarde. In de serie KL24/7 is te zien hoe de passagier reageert. Daarbij maakt ze duidelijk dat een downgrade naar de economy class voor haar geen optie is vanwege rugklachten.

Businessclassstoel moet worden afgestaan

De vrouw wordt in de Crown Lounge van KLM naar de balie geroepen voor een gesprek over haar vlucht naar Kaapstad. Daar krijgt ze te horen dat de businessclasscabine overboekt is en dat er voor haar geen plek meer beschikbaar is. De mededeling zorgt direct voor onbegrip. ‘Waarom moet ik eraf? Ik zit in businessclass’, reageert ze verbaasd. Vervolgens probeert ze duidelijk te maken waarom een andere reisklasse voor haar problematisch is. ‘En ik heb een heel slechte rug, dus ik kan niet in economy’, zegt ze verontwaardigd.

Downgrade valt verkeerd

De KLM-medewerker probeert vervolgens een alternatief aan te bieden. De vrouw kon door de overboeking niet in de businessclass plaatsnemen, maar kreeg uiteindelijk een plek toegewezen in Comfort Plus. Ook dat voorstel schiet bij de passagier in het verkeerde keelgat. ‘Comfort Plus? Ik heb een businessclassstoel geboekt, geen Comfort Plus’, reageert ze. Daarbij benadrukt ze dat ze bij het boeken bewust een stoel heeft uitgekozen en daarvoor extra heeft betaald. ‘Ik heb zelfs mijn stoel gekozen. Ik heb 150 euro extra betaald voor mijn stoel.’ De situatie lijkt haar zichtbaar te frustreren. ‘Ik kan hier niet om lachen’, voegt ze eraan toe.

KLM stelt vlucht een dag later voor

Om de passagier alsnog in businessclass naar Kaapstad te laten reizen, komt de medewerker met een andere mogelijkheid: ze kan worden omgeboekt naar de vlucht van een dag later. Daarmee zou ze haar oorspronkelijk geboekte reisklasse mogelijk kunnen behouden, maar ook dat alternatief is voor de vrouw geen aantrekkelijke oplossing. Ze wil namelijk helemaal niet langer op Schiphol blijven. ‘Morgen? Ik zou graag vandaag willen vliegen. Ik ben er maar een week’, reageert ze. Hoe de situatie uiteindelijk wordt opgelost, blijkt niet uit de getoonde beelden.