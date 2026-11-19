De voorgenomen verkoop van een aanvullend aandelenpakket van Maastricht Aachen Airport aan Royal Schiphol Group ligt opnieuw onder vuur. Een onafhankelijk onderzoeksbureau waarschuwt dat de overeenkomst financieel bijzonder ongunstig kan uitpakken voor de provincie Limburg. Volgens de onderzoekers loopt de rekening voor de provincie op tot 75 miljoen euro in 2035, terwijl Schiphol een steeds groter belang in de luchthaven krijgt. Bovendien blijven belangrijke financiële risico’s en alternatieve toekomstscenario’s volgens het bureau onderbelicht.

Schiphol krijgt de winst, Limburg draagt de lasten

De kritiek komt van onderzoeksbureau Aeternus, dat op verzoek van D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks de onderliggende stukken van het provinciale voorstel heeft onderzocht, meldt L1nieuws. De conclusie is stevig: de verdeling van kosten, risico’s en toekomstige opbrengsten pakt vooral gunstig uit voor Schiphol. Als de transactie doorgaat, krijgt de luchthavenexploitant 80 procent van de aandelen in Maastricht Aachen Airport (MAA), tegenover 20 procent voor de provincie Limburg. Daarmee verschuift ook een groot deel van de toekomstige zeggenschap en financiële opbrengsten naar Schiphol. Volgens Aeternus investeert de provincie ondertussen relatief veel in de luchthaven, terwijl zij een aanzienlijk deel van de mogelijke waardegroei en winst uit handen geeft.

Alternatieven ontbreken

Een ander belangrijk kritiekpunt is de beperkte afweging die aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Het huidige voorstel richt zich voornamelijk op de verkoop van nog eens 40 procent van de aandelen aan Schiphol. Daarvoor zou de luchthavenexploitant 4,2 miljoen euro betalen. Dat bedrag vloeit echter niet naar de provinciale kas, maar wordt rechtstreeks in Maastricht Aachen Airport geïnvesteerd. Volgens Aeternus ontbreekt een volwaardige vergelijking met twee andere mogelijkheden: het voortzetten van de huidige situatie, waarin Limburg een meerderheidsbelang behoudt, en het volledig beëindigen van de luchthavenactiviteiten. Daardoor krijgen de Staten volgens de onderzoekers onvoldoende inzicht in de financiële en bestuurlijke consequenties van de verschillende toekomstscenario’s. Juist omdat de provincie voor een langdurige financiële verplichting staat, vindt het bureau dat deze alternatieven nadrukkelijk moeten worden meegewogen voordat een definitief besluit wordt genomen.

Investering van Schiphol

Schiphol heeft toegezegd in totaal 33 miljoen euro in Maastricht Aachen Airport te investeren. Dat bedrag moet onder meer bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de luchthaven, maar een aanzienlijk deel van de investering is afhankelijk van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Van de toegezegde 33 miljoen euro wordt 22 miljoen euro pas beschikbaar gesteld zodra die vergunningen binnen zijn. Daarmee ontstaat volgens de onderzoekers een belangrijk financieel risico. Als de vergunningen uitblijven, kan de situatie ontstaan waarin de provincie verplicht wordt om 80 procent van de aandelen opnieuw van Schiphol terug te kopen. Dat zou betekenen dat Limburg opnieuw een groot financieel risico op zich neemt, terwijl de toekomst van de luchthaven juist onzeker blijft. Wanneer de vergunningen uiteindelijk niet worden verkregen, kan dat de levensvatbaarheid van Maastricht Aachen Airport ernstig onder druk zetten.