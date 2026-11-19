Vanaf maart 2025 verbinden treinen van Arriva het treinstation van Zwolle met luchthaven Schiphol. De route was een grote wens van de provincie Flevoland, maar moet nu na anderhalf jaar verplicht weer stoppen.

De gemeenteraden van Almere en Lelystad hadden al langere tijd de wens om beter verbonden te zijn met Amsterdam en Schiphol. In maart 2025 lanceerden de gemeenten daarom samen met Arriva een nieuwe nachttrein tussen Zwolle en Schiphol. Op die manier kunnen reizigers in de weekenden ook ’s nachts vanuit de polder met de trein naar de nationale luchthaven.

Beroep

Omdat Arriva bang was dat de route niet profitabel zou zijn, besloten de gemeenten garant te staan voor de route onder de voorwaarde dat het bedrijf niet meer dan tien euro voor een enkele reis zou vragen. Die garantie houdt in dat de gemeenten bijspringen tot een bedrag van 76.923 euro per gemeente in 2025 en maximaal 100.000 euro in 2026, in het geval dat de route verlieslijdend zou zijn.

Daarbij maakten de gemeenten Almere en Lelystad gebruik van een Europese verordening over openbaar personenvervoer per spoor (de zogeheten PSO-verordening). Dit geeft overheden de mogelijkheid om spoorbedrijven die treindiensten aanbieden onder bepaalde voorwaarden financieel te ondersteunen. De NS vocht de beslissing aan, want het bedrijf was van mening dat de gemeenten niet bevoegd waren de compensatie te verlenen.

Onbevoegd

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gaf de NS gelijk en oordeelde dat de gemeenten inderdaad niet over deze bevoegdheid beschikten. Daarom moet de verbinding tussen Zwolle en Schiphol per direct worden stopgezet, slechts anderhalf jaar nadat de trein voor het eerst begon te rijden.

De route leek echter sowieso al geen stand te houden. Eerder deze maand besloot de raad van de gemeente Lelystad de subsidie stop te zetten, nadat uit de eerste resultaten was gebleken dat de gemeente 67 euro per kaartje moest bijleggen om de trein te laten rijden. Het ging om een proef van twee jaar, die nu na anderhalf jaar noodgedwongen moet stoppen.