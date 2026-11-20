De kranten stonden de afgelopen dagen vol met de opvallende ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump, de Chinese president Xi en de Russische president Poetin. Toch zou Trump zichzelf niet zijn als hij op een andere manier ook nog de aandacht probeerde te trekken.

Woensdag 18 november landde Donald Trump in het Chinese Shenzhen. Dat deed hij aan boord van zijn Boeing 747-8, die hij vorig jaar als cadeau van de Qatarese regering kreeg. Dat is overduidelijk vanwege de opvallende rood-wit-blauwe livery die deze Queen of the Skies draagt.

Air Force One, Two, Three…

Trump was echter niet alleen met zijn patserige geschenk. Bij aankomst bleek dat de Amerikaanse president ook de twee Boeing 747-200’s met lichtblauwe livery had meegenomen die onder het grote publiek bekendstaan als Air Force One. De exacte reden hiervoor is niet helemaal duidelijk, want doorgaans is er enkel een tweede vliegtuig voor het geval er iets misgaat met de primaire Air Force One.

Op de luchthaven van Manilla, waar Trump eerst langsging, werden de drie Boeing 747’s samen gespot. Later vlogen twee exemplaren door naar de Chinese stad Shenzhen, waar een top gaande is van de APEC-organisatie: een club landen rondom de Stille Oceaan. Samen spraken zij over handel en energie. Ook hadden de drie leiders van de grootste landen het over kwesties als de VN, oorlog en het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Nieuwe 747

De twee traditionele presidentiële 747’s, met registraties 82-8000 en 92-9000, tikken binnenkort de veertig jaar aan. De ‘nieuwe’ jet uit Qatar is slechts vijftien jaar oud. In de tussentijd werkt Boeing aan twee 747-8’s die de oudere presidentiële vliegtuigen moeten vervangen, maar de levering van deze machines is drastisch vertraagd. Het is nog maar de vraag of Trump tijdens zijn presidentschap überhaupt nog met deze toestellen kan vliegen.