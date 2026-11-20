ASL Airlines Belgium heeft een nieuwe internationale vrachtroute in gebruik genomen met de Boeing 747-400F. De toestellen vliegen sinds oktober twee keer per week tussen Hongkong, Navi Mumbai en Luik. Daarmee verbindt de operatie drie belangrijke locaties in Azië en Europa.

Eerste speciale vrachtvluchten voor India

De nieuwe verbinding is opgezet door DHL Global Forwarding, de vrachtafdeling van de logistieke dienstverlener. Volgens Cargo Facts gaat het om de eerste specifieke vrachtvluchten van DHL die volledig op India zijn gericht. De route wordt tweemaal per week uitgevoerd met een Boeing 747-400F, de vrachtuitvoering van de bekende jumbojet. Daarbij worden Hongkong, Navi Mumbai en Luik met elkaar verbonden. De keuze voor de Boeing 747 biedt ruimte om grote hoeveelheden vracht over lange afstanden te vervoeren. Vooral de verbinding met Navi Mumbai is van belang voor DHL, dat hiermee zijn luchtvrachtactiviteiten op de Indiase markt verder uitbreidt.

ASL Airlines Belgium

De vluchten worden uitgevoerd door ASL Airlines Belgium. De maatschappij heeft haar thuisbasis in Luik, waar een belangrijke vrachtluchthaven ligt. Daarmee vormt de Belgische stad een logisch eindpunt voor de nieuwe verbinding. ASL Airlines Belgium beschikt over vijf Boeing 747-400F’s en voert wereldwijd vrachtvluchten uit voor verschillende opdrachtgevers. Met de nieuwe operatie krijgt de maatschappij er een vaste verbinding tussen Europa en Azië bij.