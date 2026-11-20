Negen dagen lang vloog een Boeing 737 MAX van Southwest Airlines met een kapotte reserveaandrijving die het roer in het geval van nood beweegt. Pas na een aantal lichte schommelingen tijdens de vlucht komt onderhoudspersoneel achter het defect.

Op 25 mei 2024 was een Boeing 737 MAX, registratie N8825Q, van Southwest Airlines onderweg van Phoenix naar Oakland. Aan boord zaten 175 passagiers en zes bemanningsleden. Halverwege de vlucht merkten de piloten dat de achterkant heen en weer bewoog, ook wel bekend als een zogeheten Dutch Roll. De vliegers besloten de vlucht voort te zetten en het vliegtuig landde veilig in Oakland.

Onopgemerkt

Na de landing werd het probleem duidelijk. De reserveaandrijving, die het roer bij noodgevallen bedient, zit vast aan een beugel. Die beugel is aan de binnenkant van de staart geschroefd op twee ribben, die allebei beschadigd bleken. Volgens het recente eindrapport van de Amerikaanse onderzoeksraad NTSB was de rib boven de reserveaandrijving zelfs helemaal doorgebroken. De breuken wijzen op overbelasting.

Opvallend genoeg was dit mankement nog niet eerder ontdekt. Volgens de NTSB had de 737 MAX op dat moment al negen dagen met het technische defect rondgevlogen, waarbij het toestel 44 keer in de lucht was geweest. Tijdens de eerste 38 vluchten werden geen problemen gemeld, maar in de zes vluchten voorafgaand aan 25 mei kwamen er wel degelijk meldingen.

A-check

Het incident kwam volgens de NTSB waarschijnlijk door een grote storm die New Orleans op 16 mei trof.Hoewel het onderhoudsboek van Boeing voorschrijft dat maatschappijen een speciale inspectie uitvoeren bij heftige windstoten, geldt dit alleen voor tornado’s en zogeheten microbursts. Een gewone storm valt daar niet onder en de 737 is als gevolg niet gecontroleerd.

Ook tijdens een routine A-check die Southwest op 23 mei uitvoerde, werd het defect niet opgemerkt. Technici bewogen de roerpedalen terwijl een collega aan de achterkant meekeek of het roer meebewoog. Southwest keurde de test goed, maar een bewakingsvideo toonde dat het roer alleen naar rechts bewoog, niet naar links. Achterin keek niemand mee.

Southwest controleert alle Boeings

Nadat het mankement aan het licht was gekomen, controleerde Southwest alle Boeing 737 MAX-toestellen. De Amerikaanse budgetvlieger ontdekte daarbij geen verdere misstanden. Ook introduceerde het bedrijf een nieuwe, eigen instructie voor het onderhoudspersoneel met aantekeningen en aanwijzingen bij stormen.