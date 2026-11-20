Na ruim twee jaar ontwerpen en testen presenteert Corendon Dutch Airlines iets nieuws. Het cabinepersoneel krijgt een compleet nieuw uniform. De luchtvaartmaatschappij kiest daarbij niet alleen voor een andere uitstraling, maar wil vooral het comfort en de bewegingsvrijheid van de crew verbeteren. Ook krijgen medewerkers meer vrijheid om hun kleding zelf te combineren.

Gemakkelijker bewegen

Een uniform moet er niet alleen representatief uitzien, maar ook prettig zitten tijdens een lange werkdag aan boord. Daarom heeft Corendon bij het nieuwe ontwerp nadrukkelijk rekening gehouden met de werkzaamheden van het cabinepersoneel. Samen met ontwerper Bas van Wayenburg en ALBA Specials ontwikkelde de maatschappij kleding met een ruimere pasvorm, waardoor medewerkers zich gemakkelijker kunnen bewegen. Ook de levensduur en praktische bruikbaarheid kregen aandacht. Zo kunnen crewleden de taille van zowel de rok als de pantalon zelf verstellen. Daarmee blijft het uniform ook comfortabel wanneer een kledingstuk na verloop van tijd iets ruimer of strakker zit.

Crew krijgt meer vrijheid

Niet alleen het comfort verandert, ook de manier waarop medewerkers hun uniform kunnen dragen wordt flexibeler. Corendon introduceert verschillende kledingstukken die onderling gecombineerd kunnen worden, zodat crewleden meer mogelijkheden krijgen om een eigen combinatie samen te stellen. Zo kunnen mannelijke medewerkers voortaan ook kiezen voor een sjaaltje in plaats van een stropdas. Een rok met blouse, gilet en pumps behoort tot de mogelijkheden, maar dezelfde outfit kan er zonder gilet alweer heel anders uitzien. Ook een pantalon met sneakers of een jurk maakt deel uit van de nieuwe combinatiemogelijkheden. Daarmee wil Corendon medewerkers meer ruimte geven om te kiezen wat bij hen past, zonder dat de herkenbare uitstraling van de maatschappij verloren gaat.

‘Bij Corendon vinden we het heel belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in het uniform’, vertelt Stefanie van der Meer, purser, manager Cabin Operations en projectleider van het uniformproject. De nieuwe uniformen verschijnen vanaf 1 december 2026 voor het eerst aan boord van Corendon Dutch Airlines.