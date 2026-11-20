Ondanks positieve resultaten en een recent gewonnen prijs luidt Emirates-president Tim Clark de noodklok. Volgens hem moet de olieprijs terug naar het niveau van januari 2025 om de industrie gezond te houden.

Eerder dit jaar piekte de prijs van een vat Brent-olie op 120 dollar. Hoewel die prijs inmiddels gezakt is naar ruim 90 dollar, blijft het nog altijd onhoudbaar volgens de topman van Emirates. Als het aan Tim Clark ligt, betalen we slechts 70 dollar per vat Brent-olie om de luchtvaartsector rendabel te houden.

‘De sector heeft een olieprijs nodig die terugkomt op 70 dollar,’ benadrukt Clark in een interview met persbureau Reuters op zijn kantoor in Dubai. ‘Dat is het niveau waarop mensen handel kunnen drijven. De wereldeconomie komt dan in beweging, de luchtvaartindustrie verkeert dan in een veel gezondere positie.’

Aan de passagiers ligt het niet

Bij Emirates voorziet Clark direct nog geen problemen. De maatschappij verloor in de eerste helft van 2026 weliswaar twee derde van de winst ten opzichte van een jaar eerder, maar is nog altijd in ‘goede financiële vorm’. ‘We zijn erin geslaagd geld te verdienen in de eerste helft van het jaar,’ stelt Clark. ‘Het is de brandstof, niet de mensen. We vullen onze vliegtuigen.’

Desondanks stelde Emirates onlangs haar bezettingsgraad bij van 79,5 procent vorig jaar naar ‘slechts’ 72 procent dit jaar. Maar de maatschappij uit Dubai weet te profiteren van enkele goed gevulde routes naar onder meer Rusland, China en steden in Afrika. Op vele routes is Emirates een van de weinige verbinders, waarmee ze een feitelijk monopolie geniet.

Gezonde markt

Toch moet voor een gezonde markt de prijs van een vat Brent-olie terug naar 70 dollar. Volgens Clark zorgen de hoge kosten ervoor dat bedrijven in de gehele luchtvaartsector failliet kunnen gaan. Daarbij meldde hij wel dat deze problemen niet direct voor Emirates gelden, aangezien de maatschappij winstgevend weet te opereren ondanks de nauwere marges.