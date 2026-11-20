Onlangs kondigde KLM een grote reorganisatie aan. Daarbij verdwijnen duizenden banen en worden hele takken van het bedrijf verkocht. Dat kan anders, vindt vakbond FNV.

Volgens de vakbond kan KLM zijn financiële positie verbeteren zonder daarvoor werknemers te ontslaan of elders onder te brengen. FNV liet een onderzoek uitvoeren door Profundo naar de toekomst van KLM. Uit dat rapport blijkt onder meer dat de Nederlandse luchtvaartmaatschappij nog steeds winstgevend is en dat er geen sprake zou zijn van een crisis.

Alternatieven

Dat klopt. KLM maakt wel degelijk winst, maar dat is momenteel onvoldoende om de benodigde vlootvernieuwing door te voeren. Volgens eigen cijfers moet Air France-KLM minimaal acht procent winstmarge behalen om de nieuwe vliegtuigen te bekostigen; KLM zit momenteel op slechts 3,2 procent. Toch moet KLM van FNV op zoek gaan naar alternatieve bedrijfsstrategieën.

Tot die alternatieve bedrijfsstrategieën behoren onder meer het verhogen van de opbrengsten op bestaande vluchten, het verbeteren van de dienstverlening en het beter afstemmen van vluchtschema’s op de vraag, stelt FNV. Het onderzoek van Profundo stelt dat KLM veel meer energie moet steken in passagiers die hun vlucht beginnen of eindigen op Schiphol, want dat zou volgens het onderzoek om twee derde van de passagiers gaan.

Loonkosten

Volgens de vakbond hoort het grondpersoneel bij KLM, en een directe verkoop van de grondafhandeling maakt de situatie op de lange termijn niet per se beter. Volgens het rapport levert de uitbesteding op korte termijn veertig miljoen euro op, wat een minimale besparing is in luchtvaarttermen. Tegelijkertijd komt er meer druk op de werkzaamheden en de dienstverlening te staan.

KLM moet van de vakbond ook kijken naar de loonkosten. FNV stelt dat de loonkosten inderdaad hoog zijn, maar dat die vooral te wijten zijn aan de groei van het aantal piloten en hun hoge gemiddelde loon. FNV wil daarom dat de directie vooral kijkt naar deze lonen en niet naar het grondpersoneel als zij in de kosten wil snijden.

KLM reageert

KLM laat tegenover Up in the Sky weten: ‘Het beeld dat FNV in het persbericht neerzet, is te simplistisch. KLM wil kleiner en slagvaardiger worden, met meer focus op onze kernactiviteiten. Daarvoor hebben we een breed pakket aan maatregelen aangekondigd om onze inkomsten te verhogen, kosten te verlagen en het werk slimmer te organiseren. Zo gaan we ons Europese netwerk anders organiseren, met een vloot en capaciteit die beter aansluiten op de vraag.’ Ook Ground Services moet daaraan bijdragen. KLM wil onder meer werkzaamheden anders organiseren, waarbij bepaalde activiteiten mogelijk worden ondergebracht bij externe partners of binnen Air France-KLM. De personele gevolgen verwacht de maatschappij op te vangen via natuurlijk verloop, vrijwillige regelingen en herplaatsing. KLM zegt de maatregelen zorgvuldig uit te werken, in overleg met de medezeggenschap en vakbonden.

Over het onderzoek waar FNV naar verwijst, kan de maatschappij nog geen inhoudelijke reactie geven. KLM heeft het onderzoek naar eigen zeggen pas ontvangen en heeft de context, onderbouwing en conclusies nog niet kunnen beoordelen.