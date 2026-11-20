De hype rond Grand Theft Auto VI blijft niet beperkt tot gamers. Ook luchtvaartmaatschappijen springen in op de populariteit van het langverwachte computerspel. Nadat onder meer Transavia France en airBaltic al een knipoog naar de game maakten, mengt nu ook KLM zich in het gebeuren. De Nederlandse airline doet dat met een opvallende post op sociale media, waarin een afwezige designer centraal staat.

KLM maakt knipoog naar afwezige designer

KLM deelt een afbeelding met de tekst: ‘Our designer was on “sick leave”, we don’t blame them.’ Daarmee verwijst de maatschappij op humoristische wijze naar de enorme belangstelling voor GTA VI. De grap speelt in op het fenomeen waarbij medewerkers zich ziek melden om thuis te kunnen gamen zodra het langverwachte spel verschijnt.

Transavia en airBaltic gingen KLM voor

KLM is niet de eerste luchtvaartmaatschappij die de populariteit van GTA VI gebruikt voor een marketingstunt. Transavia France plaatste eerder al een bericht waarin de terugkeer van de game werd vergeleken met de eigen activiteiten van de airline. De maatschappij verwees daarbij naar de dertien jaar die zijn verstreken sinds de voorganger GTA V verscheen. Ook airBaltic liet de hype niet ongemerkt aan zich voorbijgaan. De Letse luchtvaartmaatschappij suggereerde dat medewerkers de virtuele wereld van het spel al hadden betreden en koppelde de verwijzing aan haar eigen internetvoorziening aan boord. Met de nieuwe post van KLM lijkt de game inmiddels ook in de luchtvaartwereld een populair onderwerp voor creatieve campagnes.