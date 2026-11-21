Een Airbus A320 van easyJet heeft vrijdagavond een mayday afgegeven. Dat gebeurde op een vlucht van Liverpool naar Amsterdam. Het toestel kreeg daardoor voorrang bij de landing op Schiphol, waar de brandweer klaarstond om in actie te komen. De Airbus landde uiteindelijk op de Kaagbaan.

Noodsignaal

Het ging om vlucht EZY3443, uitgevoerd met een Airbus A320-200, registratie G-EZTC. Tijdens de vlucht werd een mayday-signaal afgegeven, het internationale noodsignaal waarmee een vliegtuig aangeeft in een ernstige noodsituatie te verkeren. Op Schiphol werden hulpdiensten gealarmeerd en stond de brandweer klaar om het vliegtuig bij aankomst op te vangen. Na de landing werd de Airbus door de brandweer gecontroleerd. Voor zover bekend hoefde er geen bluswerkzaamheden te worden uitgevoerd.

Gate A8

Het vliegtuig dat bij het incident betrokken was, werd in april 2009 afgeleverd aan easyJet en is daarmee ruim zeventien jaar oud. De Airbus is uitgerust met twee CFMI-motoren en biedt in de huidige configuratie plaats aan 186 passagiers. Na de controle door de brandweer kon het toestel zijn weg vervolgen naar de terminal van Schiphol, waar het om 20.46 uur aankwam bij gate A8. Over de oorzaak van de mayday en eventuele gevolgen voor de passagiers is nog niets bekend.