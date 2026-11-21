Meer dan veertig jaar is hij al werkzaam in de luchtvaart. Bijna 37 jaar was Ton Jochems in dienst bij KLM Cityhopper, KLC, hoofdzakelijk als senior manager Groundservices Outstations. In die periode zag hij deze feeder/capacityprovider haar vleugels steeds verder uitslaan. Inmiddels vliegt de KLM-dochter met 68 vliegtuigen op 85 bestemmingen. Ton weet niet alleen in zijn beroepsleven handig gebruik te maken van zijn vele relaties. Ook als spotter krijgt de man met de can-do-mentaliteit veel voor elkaar.

Eerste aankomst op Biarritz (BIQ) © Ton Jochems

Met een vader die piloot had willen worden, een zoon die als gezagvoerder werkzaam is bij KLM Cityhopper én een andere zoon die Unit Manager Baggage Services is bij KLM, ligt de conclusie voor de hand: de luchtvaart zit bij Ton en zijn familie in de genen. Echtgenote Petra voelt zichzelf medeverantwoordelijk voor de twee luchtvaartkinderen: zij vloog vele jaren bij KLM als stewardess. Van vliegschaamte heeft het gezin geen last. Wel valt er soms een stopwoord als de luchtvaart aan tafel weer eens te lang het gesprek beheerst: vliegtuigen! Oscar op driejarige leeftijd © Archief familie Jochems

Birdstrike bij take-off

Toen Ton op school een spreekbeurt moest houden, wist hij meteen waarover die moest gaan: vliegtuigen! Hij benaderde zowel Schiphol als een aantal luchtvaartmaatschappijen. Behalve een goed cijfer leverde dat hem een uitnodiging van Transavia op om een weekje te komen helpen met klusjes, zoals het inpakken van spullen. Als dank mocht hij mee op een vlucht naar Alicante. Ton: ‘Transavia had de Boeing 737 net in dienst, gaaf! Die kist, de PH-TVC, vliegt nog altijd, inmiddels bij Nolinor Aviaton (als C-GNLK ; LK). Maar eenmaal op weg moest de start worden afgebroken vanwege een birdstrike. Alle passagiers eruit en overstappen op een ander vliegtuig. Ik vond het wel gaaf!’

Transavia’s eerste 737 © Archief Andre Ran

Veel kerosine in de neus

Omdat Ton niet uitblonk in wiskunde zat het een carrière als piloot er voor hem niet in. Hij koos voor een opleiding aan het Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme. ‘Met diploma op zak zou het me toch moeten lukken een baan te vinden waarbij ik in elk geval veel kerosine in mijn neus zou krijgen’, licht Ton toe. Tijdens zijn opleiding deed hij vakantiewerk als reisleider bij Snelle Vliet Reizen met Wattens in het Oostenrijkse Tirol als standplaats. ‘Van daaruit kon ik ook makkelijk naar Innsbruck, waar de Boeing 727-100 van Arkia, de Dash 7 van Tyrolean en niet te vergeten de Caravelles van Sterling te zien waren. Tripjes naar Wenen, Milaan en München waren vanuit Tirol ook zo geregeld.’ Met een brede lach voegt hij eraan toe: ‘Ik ben altijd een regelaar, een ritselaar geweest. Al gauw organiseerde ik zelf skireizen voor studentenverenigingen.’ Sterling-Caravelle © Ton Jochems

Goedkoper naar Curaçao vliegen dan met KLM

Op de Rotterdamse luchthaven liep Ton stage. ‘Ik deed daar onderzoek naar de zakenman als gebruiker van de regionale luchthaven. Op dat onderwerp ben ik vervolgens afgestudeerd.’ Daarna ging hij aan de slag als Sales Representative, in eerste instantie bij Alitalia, een jaar later bij TAP. ‘In mijn tijd bij Alitalia verkocht ik meer KLM-tickets, omdat ze bij Alitalia continu staakten’, lacht Ton. Dat verklaart meteen waarom hij er niet lang bleef. ‘Ik denk altijd in kansen’, zegt hij. ‘Curaçao was een KLM-bestemming. Ik zag mogelijkheden om die vlucht goedkoper aan te bieden door met TAP te vliegen. Daar koppelde ik een aantrekkelijk programma aan vast, met een citytrip en een overnachting in Lissabon. Die plaats was toen nog helemaal niet populair. Maar het werkte! De volgende ochtend stapten de passagiers tevreden gestemd in een Lockheed TriStar die hen naar Curaçao bracht.’

TAP-Lockheed TriStar op Faro (FAO) © Pedro Aragão, CC BY-SA 3.0 GFDL, via Wikimedia Commons

Verkoopdoelstellingen overtroffen

Hoewel Ton het bij TAP zeer naar zijn zin had, wilde hij uiteindelijk toch maar één ding: bij KLM werken. Hij maakte de overstap dan ook zodra hij de kans kreeg. ‘Aanvankelijk was ik verantwoordelijk voor de telefonische verkoop’, vertelt hij. ‘Dat betekende dat ik de hele dag binnen moest zitten en kleinere zakelijke ondernemingen en reisbureaus moest bellen. Niet leuk. Maar de toezegging dat dit tijdelijk zou zijn, werd al na een half jaar waargemaakt. Ik werd verantwoordelijk voor de verkoop in West-Nederland. Ik onderhield vooral contacten met grote, toonaangevende bedrijven en reisbureaus, en sloot met beide groepen contracten af. Het budget bedroeg 25 miljoen euro. De verkoopdoelstellingen werden steevast overtroffen, met een jaarlijkse groei van ten minste vijftien procent.’ Petra en Ton Jochems bij Tons verzameling van alles wat ooit deel uitmaakte of dat nog doet bij d blauwe vloot (een enkele uitzondering daargelaten) © Ton Jochems

Eindhoven liep beter dan Maastricht

Na tweeëhalf jaar verplaatste Ton zijn werkterrein van Den Haag naar Maastricht, waar KLM een regiokantoor had. Hij werd Ton verantwoordelijk voor de verkoop in de Euregio: Zuid-Nederland, België en een deel van Noordrijn-Westfalen. Ton: ‘In Nederland werden in samenwerking met Air Exel de lijndiensten Maastricht – Amsterdam onderhouden. KLC onderhield de verbinding Maastricht – Eindhoven – Londen Gatwick. Op alle werkdagen werd vanuit Eindhoven vijf keer naar Amsterdam gevlogen, drie keer naar Parijs, twee keer naar Londen Gatwick, twee keer naar Londen Heathrow en twee keer naar Hamburg. Veel aanvoer kwam vanuit Philips en Daf. Eindhoven liep aanzienlijk beter dan Maastricht. Ik hield de booking forecast altijd in de gaten om te zien hoeveel capaciteit nodig was. Bleek de Fokker 50 die standaard naar Amsterdam werd ingezet te klein, dan regelde hij óf een extra Fokker 50, of een Fokker 70 en meer dan eens zelfs een Boeing 737. Tegen mijn contactpersoon bij Philips zei ik altijd dat ze op de wachtlijst gewoon konden doorboeken. De bevestiging kwam altijd.’

Fokker 50 © Arpingstone, Public domain, via Wikimedia Commons

Van 15 naar 84 stations

‘In die tijd viel de operatie onder KLM Cityhopper, met een eigen bottom line, eigen sales en een eigen marketingafdeling’, vervolgt Ton. ‘Maar toen besloot KLM dat KLC een feeder moest worden, waarbij KLC de capaciteit leverde en KLM bepaalde waarheen er werd gevlogen en onder welke dienstregeling. Dit werkte niet, het was verliesgevend. Toen ben ik overgestapt naar Brussel, als salesmanager voor KLM in België en Luxemburg. Ik had het niet naar mijn zin, was ook wel klaar met sales en heb de stekker eruit getrokken. Ik wilde de operatie in, bij voorkeur met een commerciële link erin. Mijn sollicitatie naar de functie van Manager Outstations bij KLM Cityhopper is achteraf de beste move ooit geweest in mijn hele carrière. Ik kwam op Schiphol bij de KLC-afdeling Operations en ben de buitenstations gaan managen. Mijn baas sloot de contracten met afhandelaars en luchthavens in eerste instantie zelf af. Na enige tijd heb ik dit van hem kunnen overnemen. We gingen steeds verder Europa in, KLC groeide van 15 naar 84 stations, inclusief afhandelings- en airportcontracten.’

Jarenlang bestond de KLC-vloot uit vele Fokker 70’s © Ton Jochems

Jarenlang bestond de KLC-vloot uit vele Fokker 70’s © Ton Jochems

Binnen een half jaar een terminal

Voor de uitbreiding van het aantal bestemmingen bezocht Ton onder andere Zweden. Norrköping viel in de smaak: ‘Een gaaf veld’, aldus Ton. Ook in Linköping werd een kijkje genomen. ‘We zijn hier bij de aeroclub, dacht ik. ‘Nee, dit is een echt luchthavengebouw’, reageerde de man die hem te woord stond. Toen Ton hem vertelde dat hij de airportdirecteur zocht, antwoordde de man: ‘Dat ben ik.’ Ton vervolgt: ‘Er was één incheckbalie, geen securitybalies, geen bagagefaciliteiten, geen infrastructuur. Ik zag ons daar niet komen met een 80-zitter. Die airportdirecteur zag geen enkel probleem: “Wij zitten hier op het terrein van Saab, de vliegtuigbouwer. Wij hebben geen planning permission nodig, hoeven niet naar de gemeente. Als wij iets willen bouwen kan dat en ik garandeer je dat hier binnen een half jaar een terminal staat.” Ze wilden ons heel graag hebben en we hadden er een leuke deal voor. Toen onze eerste Fokker 70 dat vliegveld aandeed, werd die vergezeld door een Saab Gripen. Zo gaaf! Anno nu vliegen we met de Embraer twee keer per dag op die bestemming. Wij zijn de enige airline die erop vliegt en onze kisten zitten altijd stampvol met overstappers.’

Broederlijk naast elkaar © Ton Jochems

Watersaluut ter verwelkoming op Linköping (LPI) © Ton Jochems

Een megaprobleem

‘Op een dag belde de luchthavendirecteur mij’, vervolgt Ton. ‘“Een megaprobleem”, stelde hij. Vanwege baanonderhoud moest de luchthaven een half jaar sluiten. Hij stelde voor dat we op Nörrköping of Nyköping konden vliegen. Ik wilde het zo regelen dat het zo min mogelijk tijd ging kosten, waarbij niet alleen de flexibiliteit van Linköping behouden bleef, maar ook de voordelen van het product ten opzichte van Nörrköping. Afgesproken werd dat we het schema aanpasten. De passagiers werden in Linköping ingecheckt en gingen daar door de security alsof ze zouden gaan vliegen. Aan airside stond vervolgens een bus klaar in plaats van een vliegtuig klaarstond. De passagiers, hun gelabelde bagage en een securityguard gingen de bus in, waarna deze werd verzegeld. Vervolgens kon de bus op weg naar Nörrköping, waar hij door het hek reed tot rechtstreeks bij het vliegtuig. Overstappen, deur dicht en wegwezen. Het kostte tien minuten extra, omdat alles zo snel ging.’ Met enige trots concludeert Ton: ‘Dat zijn onconventionele dingen die je kunt doen bij KLC, niet bij KLM, omdat daar iedereen er iets van moet vinden.’

EMB 190; Eerste aankomst in Asturias (ALC) © Ton Jochems

EMB 190; Eerste aankomst in Asturias (ALC) © Ton Jochems

Vandaag de dag vliegen bij KLC 68 Embraers op 85 bestemmingen © Ton Jochems

Can-do-mentaliteit

Terwijl vrijwel de hele KLM-vloot tijdens de coronapandemie aan de grond stond, draaide Ton werkdagen van zo’n vijftien à zestien uur. ‘Omdat de 737’s te groot waren om nog gevuld te krijgen, moest KLC ineens op bestemmingen vliegen waar we anders nooit kwamen’, vertelt hij. ‘We kregen te maken met afhandelaars die niet op onze vliegtuigtypes waren getraind en met airports en afhandelaars waarmee wij geen contracten hadden. Ik moest regelen dat alles toch zo vlekkeloos mogelijk verliep. Op Schiphol was er ook geen personeel om de toestellen af te handelen. Daarom werd een vrijwilligerspool opgezet om te helpen met laden en lossen. ’s Ochtends begon ik daar dan mee, zodat de grootste piek in elk geval achter de rug was. Daarna kleedde ik me om en ging ik verder met mijn andere werk. Je deed in die tijd echt alles, en dat gold niet alleen voor mij. Bij KLC heerst echt een can-do-mentaliteit.’

Ton op Schiphol © Archief familie Jochems

Dat gaat niet gebeuren

Tons can-do-mentaliteit bleek ook tijdens een KLM-737-vlucht naar Brussel. In een mailtje had hij gelezen dat op die bestemming door passage zou worden gestaakt. Ton: ‘Ik heb dat bericht doorgestuurd naar het OCC met de vraag even te checken hoe lang dat ging duren en wat de impact kon zijn. Toen ben ik toch maar naar de gate gegaan met de gedachte: als ie gaat, gaat ie; gaat ie niet, dan ga ik naar kantoor en vind ik het ook best. Hij ging. Eenmaal geland in Brussel klonk de stem van de gezagvoerder: “Dames en heren, het goede nieuws is dat we op schema zijn aangekomen in Brussel. Het slechte nieuws: het duurt nog anderhalf uur voor we kunnen uitstappen.” Dat gaat niet gebeuren, was ik vastbesloten.’ KLM-737’s © Maurits Vink

68 koffers

‘Ik begaf me naar de cockpit, stelde me voor aan de flightcrew en zei: “Ik ga even kijken of ik iemand kan vinden die de deur op de brug kan aansluiten, zodat jullie de passagiers kunnen laten uitstappen.” Binnen twee minuten had ik iemand aan de lijn en jawel, die bereid was de brug aan de 737 te zetten zodat de passagiers van boord konden. “Over vijf minuten kunnen we uitstappen”, liet ik de gezagvoerder weten. Maar er was nóg een probleem: er zaten 68 koffers in dat vliegtuig. “Zullen we het even samen doen?’, vroeg ik hem. “In de covidtijd heb ik de afhandeling ook gedaan, dus…” Hij en ik pakten een bandje; karren stonden er ook. We hebben de bagage en post op het bandje gelegd en met die karren afgevoerd. De copiloot deed intussen de fuel-supervisie. En de passagiers waren helemaal happy, natuurlijk.’

© Remco de Wit

Super willing

‘Het vrachtruim hadden we nu dus wel leeg, maar wat te doen met de retourvlucht? Leeg terug of toch met passagiers? Na overleg met de gezagvoerder, de afhandelaar en het OCC opteerden we voor dat laatste. Het eigenlijke doel voor mijn vlucht op die dag was de selfservice bagdrop te testen. Vanwege die staking was onze afhandelaar gelukkig zo slim geweest om dat die ochtend al te doen, waardoor alle passagiers al waren ingecheckt. We hadden dus passagiers, koffers en uiteindelijk ook een bagageteam om de koffers te laden, maar niemand aan de gate. Ik kon niet in het airportsysteem, want ik heb geen sign-in voor Brussel. Maar ik had mijn laptop bij me en kon daarmee wel de boardingapplicatie opstarten. Toen heb ik maar een omroep gedaan: instappen en wegwezen. De captain moest het loadsheet maken, want dat kon en mocht ik niet. Die man was echt super willing. We vertrokken weliswaar wat later dan gepland, maar we waren wel weg!’

Zoon Oscar nog in dienst als copiloot bij Ryanair gespot op Palma – Majorca (PMI) © Ton Jochems

Oscar boven Arizona. © familie Jochems

Zoon Oscar op linetraining na overstap van Ryanair naar KLM © Ton Jochems

Een Fokker 50 mee

‘KLC vloog nog volop met Fokker 50’s en zoonlief, die nu KLC-captain is, voetbalde nog volop bij Foreholte’, stipt Ton een andere gebeurtenis aan. ‘Edwin van der Sar, die daar ooit begon, speelde intussen bij Fulham. Hij benaderde mij met de vraag of ik een kistje kon regelen. Zelf zou hij voor kaarten zorgen en een pre-meeting voor de wedstrijd met de spelers organiseren en na afloop zouden we samen nog wat drinken. Daarna wegwezen. Voor een vriendenprijs kreeg ik een Fokker 50 mee, machine helemaal vol. Koers werd gezet naar Biggin Hill, een veld voor general aviation waar nooit lijndiensten komen. Het veld zou om 20:00 uur sluiten. Van der Sar zag geen probleem: de wedstrijd zou om 18:00 uur afgelopen zijn, daarna snel een drankje en dan om 18:45 uur de bus in, op naar Biggin Hill.’

Zweet in de bilnaad

‘De flightcrew was mee geweest naar de wedstrijd, maar had dat drankje gelaten voor wat het was. Wij dus niet. We belandden in de file. 20:00 uur gingen we niet halen. Ik belde met de airportdirecteur of we uitstel konden krijgen. Nee, 20:00 uur was 20:00 uur. Maar toen begonnen we net weer te rijden. “Dan kan je het halen”, zei hij. “We spreken het zo af dat je naar de crashgate gaat. Dat kan, want jullie zijn een besloten groep, dus ik hoef geen securityprotocol te doen. Als jij aan de crew vraagt om aan de kant waar de passagiers niet hoeven te boarden alvast één motor op te starten, kunnen jullie één minuut voor achten airborne zijn.” Zweet in de bilnaad, maar gelukt!’ Brian from Toronto, Canada, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons





Van nul naar duizend euro

Skitrips organiseert Ton al lang niet meer, maar spotterstrips nog wel. Al vijftien jaar gaat hij met twee maten naar Antalya om vliegtuigen te fotograferen. ‘Dankzij een relatie konden we tot drie jaar geleden daar zo het platform op. Maar toen kwam die man vertellen dat er een probleem was. De luchthaven wilde geld zien. Honderd euro. Prima. Maar het jaar daarop bleek het tarief vertienvoudigd. Dat vroeg om een andere organisatie, waarbij ik de kosten over meer personen wilde verdelen. We kregen een permit voor maximaal twintig personen. Omdat er veertien in het busje pasten, hield ik het daarbij. Zomaar het platform oplopen was er niet meer bij; er kwam begeleiding. Dat begreep ik.’

Vliegtuig spotten op Antalya (AYT) © Ton Jochems

Vliegtuig spotten op Antalya (AYT) © Ton Jochems

Antalya (AYT) © Ton Jochems

Gewoon stilzetten op de baan

‘Maar ze doen alles voor ons’, vervolgt Ton. ‘Als er op het platform een vliegtuig met een noselifter staat voor een pushback, levert dat geen mooie foto op omdat het neuswiel niet meer te zien is. Uiteraard volgt dan de vraag of dat niet kon wachten tot na de pushback. Als je dan vertelt dat de zon daarna verkeerd staat, halen ze die noselifter eraf en halen ze de traditionele trekstang van stal voor de pushback. Toen daar de eerste Embraer E190-E2 van Widerøe werd verwacht, kwam die kist in een positie te staan waar wij niets aan hadden. Mijn contactpersoon belde met de havendienst. “Waar moet die dan staan?”, was de vraag. Ik zei dat positie vijf het beste was. Gelukt. Een andere keer lukte de wissel niet.’ Breeduit lachend zegt Ton: ‘Dan zetten ze die kist gewoon stil op de baan. Duimpje omhoog als de foto’s gemaakt zijn. De deelnemers aan deze trips komen overal vandaan: Amerika, Canada, Zuid-Afrika, Australië en natuurlijk ook uit diverse Europese landen. Vanwege alle geopolitieke spanningen is het reisje dit jaar niet georganiseerd.’

Freebird A320’s op Antalya (AYT) © Ton Jochems

Daar komen de Russen, daar komen ze aan: Iljoesjin Il-96 op Antalya (AYT) © Ton Jochems

Iljoesjin Il-96’s op Antalya (AYT) © Ton Jochems

Boeing 747 van Rossiya Airlines met een groot tijgersnoetmotief op de neus in het kader van een campagne voor de bescherming van de Siberische tijger© Ton Jochems

Het luchtvaartbloed blijft kriebelen

Na net geen 37 jaar bij KLM/KLC wacht Ton een nieuwe uitdaging bij Viggo. ‘Vanwege een reorganisatie heb ik KLC vrijwillig verlaten’, licht hij toe. Vol trots toont hij een torque link gemonteerd op een voet met inscriptie. ‘Een symbolische keuze, want zonder de torque link kan er niet gepushed en gesleept worden. Ik ben er blij mee! Toen ik na een heerlijk afscheidsfeestje de deur achter me dichttrok hoefde ik niet te slikken. Ik was vooral blij en trots op wat ik al die jaren voor de blauwe club heb gerealiseerd. En vooral ook dankbaar voor hoe mijn carrière is verlopen en voor de manier waarop ik de laatste maanden mijn werk mocht overdragen en afscheid kon nemen van al mijn relaties in heel Europa. Het KLM/KLC-boek is nu dicht, maar het luchtvaartboek daarmee nog zeker niet. Het luchtvaartbloed blijft kriebelen. Twee dagen per week werk ik nu bij Viggo als commercieel adviseur.’