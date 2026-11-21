Nederlandse F-35’s vliegen op dit moment volop vanaf “elders” – zowel dicht bij huis als verder weg. In het kader van Agile Combat Employment opereren F-35’s zowel vanaf Gilze-Rijen als vanaf Kuopio in Finland.

“Protective Fence” is de grootste luchtmachtoefening in Finland dit jaar. Alle Finse luchtmachtsquadrons nemen deel aan deze oefening, die qua omvang vergelijkbaar is met bijvoorbeeld Frisian Flag. Groot verschil met Frisian Flag is dat de deelnemende vliegtuigen opereren vanaf verschillende vliegbases en zelfs ook civiele luchthavens en geïmproviseerde landingsbanen. Aan de oefening doen verder Nederlandse, Franse en Zweedse vliegtuigen mee.

Geïmproviseerde bases

‘Het doel van “Protective Fence 26” is het versterken van het vermogen van de Finse luchtmacht om grootschalige luchtoperaties uit te voeren vanaf verspreide en geïmproviseerde bases. Al decennialang is het uitgangspunt om af te wisselen tussen de belangrijkste hoofdbases, civiele vliegvelden en landingsbanen langs snelwegen. De lessen die zijn getrokken uit de oorlog in Oekraïne hebben het extra benadrukt: het belang om gevechtsvliegtuigen te spreiden en voortdurende mobiliteit te handhaven.’, aldus kolonel Vesa Mäntylä, leider van de oefening en plaatsvervangend stafchef van de Finse luchtmacht, in een persbericht van de Finse luchtmacht.

De Finse luchtmacht kijkt me grote interesse naar hoe Nederlandse F-35’s opereren vanaf Finse vliegbases. Eerder dit jaar ontving Finland de eerste F-35’s, als vervanger van de F/A-18C Hornet. Andersom hopen de Nederlanders van de Finnen te kunnen leren over het flexibel inzetten van vliegtuigen. Waar Nederland pas recent bezig is met het concept Agile Combat Employment (ACE), is dit voor de Finnen een standaard werkwijze: flexibel en verspreid opereren, zonder afhankelijk te zijn van één vaste thuisbasis.

Unieke positie

Luitenant-kolonel-vlieger Pascal ‘Smiley’ Smaal, commandant van het Nederlandse 322 squadron, zei in een persbericht van de Koninklijke Luchtmacht over de deelname aan Protective Fence: ‘De Finse Luchtmacht heeft een unieke positie. Zij hebben namelijk een eigen kijk op het [ACE] concept. In Finland is de hele samenleving ingericht op het verdedigen van het land. Dit zien en ervaren wij hier nu in Kuopio, waar we nauw met ze samenwerken. Wij moeten ook in staat zijn om onze Noord-Europese bondgenoten te verdedigen, dus hier trainen en integreren is voor ons enorm belangrijk.’

De F-35’s van het Volkelse 313 squadron dat in het kader van oefening “Agile Tiger” vanaf Gilze-Rijen opereert, beoefent eveneens het concept ACE. Gedurende twee weken zal ook in de avond worden gevlogen. Door vanaf een andere vliegbasis te trainen, is het doel om de ervaring en flexibiliteit van zowel het squadron zelfs, als de ondersteunende grondeenheden te vergroten.