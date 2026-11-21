Vliegtuigspotters bij vliegbasis Gilze-Rijen riskeren binnenkort een boete als ze zich niet aan de veiligheidsregels houden. Tijdens de oefening Agile Tiger, waarbij F-35-gevechtsvliegtuigen gebruikmaken van de Brabantse vliegbasis, blijven sommige bezoekers zich ophouden tussen de slagbomen. Ondanks eerdere waarschuwingen houdt niet iedereen zich aan de voorschriften, aldus de politie. De vliegbasis kondigt daarom strengere handhaving aan.

Veiligheid

Eerder deze week werd al aandacht gevraagd voor de veiligheid bij de spottersplaats. Toch blijven sommige bezoekers zich tussen de slagbomen begeven. Meerdere personen zijn inmiddels gewaarschuwd. Alleen levert dat niet bij iedereen het gewenste effect op. De vliegbasis benadrukt dat het verboden is om tussen de slagbomen te staan of te lopen, ongeacht of deze geopend of gesloten zijn. Ook geldt ter plaatse een stopverbod. Daarnaast moeten bezoekers het fietspad vrijhouden en ander verkeer voldoende ruimte geven.

Publiek kan vliegverkeer verstoren

Dat de regels strikt worden gehandhaafd, heeft volgens de politie een belangrijke veiligheidsreden. Het gebied tussen de slagbomen maakt deel uit van de landingszone. De aanwezigheid van publiek kan het vliegverkeer verstoren, bijvoorbeeld wanneer vliegers zich voorbereiden op een start. Dat kan leiden tot onveilige situaties voor zowel de vliegers als de aanwezige spotters. De slagbomen, verkeerslichten en waarschuwingsborden zijn niet zonder reden geplaatst.

Boetes voor overtreders

Hoewel spotters al meerdere keren zijn gewaarschuwd, wordt op korte termijn daadwerkelijk handhavend opgetreden. Bezoekers die de regels overtreden, kunnen een bekeuring krijgen. Het fotograferen van de F-35’s blijft overigens gewoon toegestaan. Spotters moeten daarvoor wel buiten het gebied tussen de slagbomen blijven en een veilige, toegestane locatie kiezen. De vliegbasis roept bezoekers nadrukkelijk op de aanwijzingen op te volgen: de veiligheid van het vliegverkeer, de vliegers en het publiek staat voorop.