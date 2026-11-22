De luchtmacht van Ghana heeft een nieuwe Airbus ACH160 in ontvangst genomen. Dat gebeurde enkele dagen nadat de regering onder vuur kwam te liggen vanwege de aanschaf van een privéjet van tientallen miljoenen dollars. Ook de helikopters maken deel uit van een omvangrijk moderniseringsprogramma voor de militaire luchtvloot.

Tweede Airbus-helikopter afgeleverd

De nieuwe ACH160 werd afgeleverd op de luchtmachtbasis van Accra. Het toestel is de tweede helikopter die Ghana binnen het huidige aanschafprogramma van Airbus ontvangt. In maart van dit jaar nam de luchtmacht al een ACH175 in ontvangst. De regering heeft in totaal vier helikopters besteld, die gefaseerd worden afgeleverd. Met de toestellen wil Ghana de operationele mogelijkheden van de luchtmacht uitbreiden en de militaire luchtvloot moderniseren. Wanneer de twee resterende helikopters worden geleverd, is nog niet bekendgemaakt.

© Ghana Air Force

Discussie over dure vliegtuigaankopen

Eerder deze week ontstond flinke kritiek op de aanschaf van een nieuwe Dassault Falcon 6X. Het presidentiële toestel zou naar verluidt ongeveer 60 miljoen dollar (55 miljoen euro) hebben gekost. De regering verdedigt de aankoop door te wijzen op de noodzaak om een verouderd presidentieel vliegtuig te vervangen. Oppositiepolitici vinden echter dat de regering van president John Mahama verkeerde prioriteiten stelt, zeker nu veel inwoners nog altijd kampen met de hoge kosten van levensonderhoud. Ghana heeft de afgelopen jaren bovendien te maken gehad met financiële problemen en ontving steun van het Internationaal Monetair Fonds.

Moderniseringsprogramma

De aanschaf van de Falcon 6X en de vier Airbus-helikopters maakt deel uit van een breder programma om de militaire luchtvloot van Ghana te vernieuwen. Het parlement gaf in december vorig jaar toestemming voor de investeringen. De ACH160 en ACH175 moeten de operationele capaciteiten van de luchtmacht versterken.