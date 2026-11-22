Een Boeing 787 Dreamliner van KLM heeft als eerste vliegtuig de nieuwe spuithangar van International Aerospace Coatings (IAC) op de luchthaven van Teruel verlaten. Daarmee heeft KLM de primeur bij de ingebruikname van de tweede hangar. Dankzij de uitbreiding kan IAC zijn schildercapaciteit verdubbelen en voortaan jaarlijks aanzienlijk meer vliegtuigen, waaronder grote widebodies, van een nieuwe verflaag voorzien.

KLM Dreamliner trapt nieuwe hangar af

De regionale krant Heraldo de Aragón berichtte over de eerste verfbeurt in de nieuwe faciliteit. De hangar is de tweede die het bedrijf op de luchthaven van Teruel in gebruik neemt. Daarmee krijgt IAC aanzienlijk meer ruimte om vliegtuigen van luchtvaartmaatschappijen uit binnen- en buitenland onder handen te nemen.

De nieuwe faciliteit heeft een oppervlakte van ongeveer 6.000 vierkante meter en is dertig meter hoog. De bouw vergde een investering van circa twintig miljoen euro. Binnen wordt de temperatuur permanent tussen de twintig en 24 graden gehouden. Dat is belangrijk voor het verfproces, waarbij temperatuur en luchtvochtigheid een grote rol spelen. Zeker in Teruel, waar het ’s winters flink koud kan worden, is een gecontroleerd binnenklimaat noodzakelijk. Daarom beschikt de hangar ook over een geavanceerd klimaatsysteem, vochtregulering en verbeterde isolatie om stof buiten te houden. De voorzieningen moeten ervoor zorgen dat vliegtuigen onder constante omstandigheden kunnen worden geschilderd.

Capaciteit verdubbeld

Met de opening van de tweede hangar kan IAC zijn productie in Teruel fors opschroeven. Waar het bedrijf voorheen jaarlijks ongeveer veertig tot vijftig vliegtuigen kon schilderen, moet dat aantal groeien naar tachtig tot honderd toestellen per jaar. De uitbreiding is daarmee een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de Spaanse vestiging. IAC vestigde zich in 2023 op de luchthaven van Teruel, die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt als locatie voor vliegtuigonderhoud, opslag en andere specialistische luchtvaartactiviteiten. Het vliegveld is niet bedoeld voor reguliere passagiersvluchten. Luchtvaartmaatschappijen gebruiken de locatie onder meer om vliegtuigen tijdelijk te stallen of voor onderhoud en renovatie. Het droge klimaat en de beschikbare ruimte maken Teruel daarvoor aantrekkelijk.