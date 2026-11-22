Wat hebben kleine vliegtuigen op Europese vliegvelden gemeen met Iraanse gevechtsdrones? Op het eerste gezicht weinig. Toch kwamen ze in 2022 op een opmerkelijke manier met elkaar in verband. In verschillende landen verdwenen jarenlang op professionele wijze Rotax-motoren uit vliegtuigen. Juist dat type motor bleek ook terug te vinden in Iraanse onbemande toestellen. De opmerkelijke diefstallen leidden tot vragen over een mogelijke internationale smokkelroute en zelfs de betrokkenheid van netwerken die Iran helpen om westerse sancties te omzeilen.

Rotax-motor in Iraanse drone

De aanleiding voor het verhaal was de ontdekking van een Rotax 912-motor in een Iraanse Mohajer-6-drone. Oekraïense militairen hadden het onbemande toestel in september 2022 in handen gekregen nadat het boven de Zwarte Zee was neergehaald. Bij een onderzoek naar de onderdelen troffen zij onder meer elektronica uit Japan, de Verenigde Staten en China aan. Ook de Oostenrijkse vliegtuigmotor viel op. De Rotax 912 is namelijk helemaal niet ontwikkeld voor militaire drones, maar wordt vooral gebruikt in lichte en ultralichte vliegtuigen. Iranian Mohajer-6 drone, shot down over Black Sea in October, had engines made by Rotax company



Rotax announced they are starting investigation: https://t.co/RLzmddVKcB



Austrian gov-t should also investigate. No details that could aid Iran kill 🇺🇦 should get into their hands pic.twitter.com/K5RKMiDZrY — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 24, 2022

De motor wordt geproduceerd door Rotax, een Oostenrijkse fabrikant die onderdeel is van het Canadese Bombardier Recreational Products (BRP). Dat zo’n motor in een Iraans militair toestel terechtkwam, riep direct vragen op. De levering van dergelijke technologie aan Iran kan namelijk in strijd zijn met Europese sancties, die de export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen beperken. Rotax liet destijds weten geen toestemming te hebben gegeven voor leveringen aan Iraanse of Russische dronefabrikanten en kondigde een onderzoek aan naar de herkomst van de motor.

Motoren spoorloos verdwenen

De ontdekking kreeg een extra opmerkelijke lading door een reeks diefstallen die al veel langer speelde. Volgens gegevens die Rotax destijds op zijn website publiceerde, waren tussen 2000 en 2021 wereldwijd meer dan 130 Rotax 912-motoren en zes Rotax 914-motoren gestolen. Het Verenigd Koninkrijk stond bovenaan met 36 verdwenen exemplaren, gevolgd door Duitsland met 31. Ook in de Verenigde Staten en Rusland werden motoren ontvreemd. De diefstallen bereikten in 2016 een piek, toen achttien motoren verdwenen. In 2021 werden nog vijf gevallen geregistreerd. Opvallend was dat de dieven niet zomaar willekeurige vliegtuigen uitkozen. Vooral toestellen met relatief nieuwe motoren en weinig draaiuren werden getroffen. Bovendien bleven andere onderdelen van de vliegtuigen vaak onaangeroerd.

Afgelegen vliegvelden

De werkwijze van de dieven maakte de zaak nog opmerkelijker. In het Verenigd Koninkrijk werden vliegtuigen op kleine vliegvelden en privévliegstrips doelgericht uitgekozen. Soms braken de daders hangars binnen zonder dat beveiligingscamera’s hen registreerden. Vervolgens haalden ze de motoren zorgvuldig uit de vliegtuigen, waarbij andere onderdelen achterbleven. In sommige gevallen werden zelfs vergelijkbare vliegtuigen met oudere motoren bewust overgeslagen. Ook in Noorwegen werden soortgelijke incidenten gemeld. Daar troffen onderzoekers vliegtuigen aan waaruit de motoren op opvallend nette wijze waren verwijderd.

Een medewerker van een Noorse vliegclub vertelde destijds aan TV 2 dat de daders ieder onderdeel zorgvuldig hadden gedemonteerd. Er was weinig schade aan het vliegtuig en onder de motor hadden ze zelfs een doek en een emmer voor de olie geplaatst. Dat soort details deed vermoeden dat het niet om gelegenheidsdieven ging, maar om mensen met technische kennis en een duidelijk doel. De Britse autoriteiten namen de zaak zo serieus dat Operation Opal, een nationale inlichtingeneenheid die zich richt op georganiseerde criminaliteit, bij het onderzoek werd betrokken.

#epidemic BMA and LAA cooperate to battle Rotax engine thefts rife in UK https://t.co/q1uTlLkbUq pic.twitter.com/4CeuP9ep1V— Flyer (@Flyer_Magazine) October 5, 2016

Een mogelijke route naar Iran

De vraag of de gestolen motoren uiteindelijk in Iraanse drones terechtkwamen, was destijds moeilijk te beantwoorden. Er was geen direct bewijs dat de diefstallen verband hielden met de Iraanse drone-industrie. Toch waren er verschillende aanwijzingen die de verdenking voedden. Iran staat erom bekend internationale sancties te omzeilen via tussenbedrijven, smokkelroutes en het aanschaffen van civiele technologie die vervolgens voor militaire doeleinden wordt gebruikt. Ook in 2014 kwam een dergelijke constructie aan het licht. Twee Iraanse mannen werden in Duitsland aangeklaagd wegens het verkrijgen en uitvoeren van tientallen Duitse motoren die geschikt waren voor gebruik in drones.

Een van hen zou tussen 2008 en 2009 maar liefst 61 motoren hebben verzameld en via een eigen import-exportbedrijf naar Iran hebben verscheept. Om de douanecontroles te omzeilen, zouden de motoren als onderdelen voor jetski’s zijn aangegeven. De Rotax 912 was bovendien niet de eerste civiele vliegtuigmotor die in Iraanse drones werd aangetroffen. Ook de Shahed-129 werd in verband gebracht met een Rotax 914-motor. Dat maakte de herkomst van de motoren in Iraanse toestellen tot een terugkerend vraagstuk.

Diefstallen

Rotax en moederbedrijf BRP reageerden in oktober 2022 op de berichtgeving. Het bedrijf verklaarde de situatie zeer serieus te nemen en samen te werken met autoriteiten en onderzoeksjournalisten om de herkomst van de motoren te achterhalen. Daarbij benadrukte BRP dat verschillende scenario’s mogelijk waren. Zo kon het om nagemaakte motoren gaan, om gestolen exemplaren of om motoren die waren verkregen door complete vliegtuigen aan te schaffen en vervolgens te demonteren. Ook wees de fabrikant erop dat Rotax-motoren bijzonder lang meegaan: volgens het bedrijf kunnen ze 25 tot 30 jaar in gebruik blijven. Daardoor was het niet mogelijk om op basis van de aanwezigheid van een motor in een drone vast te stellen wanneer en via welke route deze was verkregen. BRP stelde destijds geen gegevens te hebben die een verband tussen de diefstallen en militair misbruik aantoonden. Een dergelijk verband kon het bedrijf echter ook niet uitsluiten. Het adviseerde eigenaren hun motoren te registreren, zodat het moeilijker zou worden om gestolen exemplaren opnieuw op naam te zetten.