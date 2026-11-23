Twee Boeing 747’s van Iraqi Airways staan na bijna 36 jaar nog altijd aan de grond op een luchthaven in Tunesië. Een van de toestellen deed dienst als luxueus regeringsvliegtuig tijdens het bewind van Saddam Hoessein. Irak probeert de jumbojets opnieuw te verkopen.

Vlucht naar Tunesië tijdens Golfoorlog

De twee vliegtuigen, een Boeing 747-200, registratie YI-AGP, en een Boeing 747SP, registratie YI-ALM, werden allebei in 1982 gebouwd. Irak bracht de machines in 1991 naar Tunesië, uit angst dat de internationale coalitie tijdens de Golfoorlog Iraakse vliegtuigen zou aanvallen. De Boeing 747SP landde op 1 januari 1991 op Tozeur-Nefta International Airport in het zuiden van Tunesië. Ook de tweede jumbojet bleef op de luchthaven achter. Inmiddels staan beide vliegtuigen er al bijna 36 jaar. In die periode viel het regime van Saddam Hoessein, kwam er een einde aan de internationale sancties en werd de Iraakse luchtvaartsector opnieuw opgebouwd. De twee 747’s bleven echter buiten gebruik.

Luxueus regeringsvliegtuig

Vooral de Boeing 747SP is bijzonder. Deze werd ingericht als VIP-vliegtuig voor de Iraakse regering en zou tijdens het bewind van Saddam Hoessein zijn gebruikt. Aan boord bevonden zich onder meer een privévertrek, een vergaderruimte en een lounge met stoelen die konden worden omgebouwd tot slaapplaatsen. Ook vanuit luchtvaarthistorisch oogpunt is het vliegtuig opmerkelijk. De Boeing 747SP is een verkorte uitvoering, speciaal ontwikkeld voor langeafstandsvluchten. Er zijn slechts 45 exemplaren van dit type gebouwd. YI-ALM was het 44e toestel uit die serie. De tweede Boeing 747, YI-AGP, is een 747-200 in een zogenoemde convertible-uitvoering, die zowel voor passagiers- als vrachtvervoer kon worden ingezet.

Irak vraagt 1,8 miljoen dollar

Het Iraakse ministerie van Transport heeft aangekondigd de vliegtuigen opnieuw te willen verkopen. Voor elk toestel wordt 900.000 dollar gevraagd, waarmee de totale vraagprijs op 1,8 miljoen dollar uitkomt. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de vorige verkoopronde in 2023. Destijds wilde Iraqi Airways de 747’s voor 494.000 dollar per stuk van de hand doen. Die poging mislukte. Ook in 2010 werd al geprobeerd de Boeing 747SP te verkopen. Voor geïnteresseerde kopers gelden bovendien verschillende voorwaarden. Zo moet een financiële garantie van twintig procent van de geschatte waarde worden overgemaakt: 180.000 dollar per vliegtuig. Daarnaast betaalt de uiteindelijke koper twee procent servicekosten en de advertentiekosten. Een commissie bij de Iraakse ambassade in Tunesië neemt tussen 21 december 2026 en 5 januari 2027 de biedingen in ontvangst en beoordeelt deze. Een eventuele verkoop moet vervolgens nog worden goedgekeurd door de Iraakse minister van Transport.

Geen garantie

Iraqi Airways verkoopt de vliegtuigen in de staat waarin ze zich momenteel bevinden en geeft geen enkele technische garantie. De nieuwe eigenaar is bovendien zelf verantwoordelijk voor het transport, de douaneafhandeling, de eigendomsoverdracht en eventuele belastingen en stallingskosten. Of de machines ooit nog in de lucht komen, is dan ook zeer onzeker.