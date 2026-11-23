Maastricht Aachen Airport (MAA) vangt maandag extra vliegverkeer op als gevolg van de nationale staking in België. Met in totaal elf vluchten biedt de drukte een voorproefje van de situatie die de Limburgse luchthaven vanaf eind januari te wachten staat, wanneer het tijdelijk een deel van het vliegverkeer van Eindhoven Airport overneemt. ‘Sommige mensen vragen zich af wat het straks betekent als Eindhoven sluit en het verkeer naar MAA komt. Vandaag geeft dat een beeld’, zegt een woordvoerder tegen Up in the Sky.

Wizz Air wijkt uit naar Maastricht

De twee passagiersvluchten van Wizz Air betreffen verbindingen vanuit Iasi en Warschau. Ook twee vrachtvluchten van Ethiopian Airlines worden op Maastricht Aachen Airport afgehandeld. Volgens MAA is het opvangen van extra vrachtverkeer relatief eenvoudig te organiseren. ‘Vracht is makkelijker te verplaatsen dan passagiers. Zeker omdat Ethiopian hier al vliegt, is het vrij eenvoudig te realiseren.’ De luchthaven kan daarbij gebruikmaken van bestaande contacten, voorzieningen en operationele processen, waardoor het opvangen van extra verkeer relatief snel kan worden geregeld.

Afhandeling

Een belangrijk verschil met grotere luchthavens als Schiphol is dat Maastricht de afhandeling van vliegtuigen grotendeels zelf verzorgt. ‘Wij hebben niet net als Schiphol een afhandelingsbedrijf. Wij doen het zelf en dat maakt dingen makkelijk met schakelen.’ Daardoor kan MAA volgens de woordvoerder snel beoordelen of extra vluchten binnen de beschikbare personele en operationele capaciteit passen.

Geen slots

Maastricht werkt bij het opvangen van extra vluchten niet met slots zoals op grotere, capaciteitsschaarse luchthavens. In plaats daarvan wordt vooraf bekeken of de luchthaven het aanvullende verkeer kan verwerken. Dat betekent dat per situatie wordt beoordeelt of er voldoende ruimte is voor extra vliegtuigen, passagiers, vracht en bijbehorende afhandeling. De Belgische staking vormt daarmee een praktijkvoorbeeld van hoe MAA omgaat met onverwachte veranderingen in het vliegverkeer en hoe flexibel de luchthaven kan zijn wanneer andere vliegvelden tijdelijk minder capaciteit beschikbaar hebben.

Staking

De extra vluchten zijn volgens de luchthaven ook een voorproefje van de situatie die vanaf eind januari ontstaat wanneer Eindhoven Airport tijdelijk sluit vanwege de renovatie van de start- en landingsbaan. Maastricht neemt dan een deel van het passagiersverkeer over. De drukte van maandag laat zien hoe het vliegveld omgaat met een hoger aantal bewegingen en wat dat in de praktijk betekent voor de operatie.