Een paraglider is neergestort in het duingebied bij Wijk aan Zee. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om medische hulp te verlenen en de patiënt uit het moeilijk bereikbare gebied te evacueren. Uiteindelijk moest een traumahelikopter (PH-HLP) landen om de gewonde naar het ziekenhuis te vervoeren.

Hulpdiensten naar duingebied gealarmeerd

Rond 10.00 uur werden de lifeguards opgeroepen om de ambulancedienst te assisteren bij het ongeval. De Reddingsbrigade Wijk aan Zee meldt: ‘De paraglider was in het duingebied neergestort en had daarbij letsel opgelopen.’ Omdat de locatie lastig bereikbaar was, werd ook de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) ingeschakeld. Het reddingstation in Wijk aan Zee stuurde hulpverleners om de ambulancedienst en lifeguards bij te staan. Ook een traumahelikopter werd gealarmeerd. Het Mobiel Medisch Team (MMT) kon daarmee medische assistentie verlenen op de plaats van het ongeval. De inzet van meerdere hulpdiensten was nodig vanwege de afgelegen locatie waar de paraglider terecht was gekomen.

Patiënt met traumahelikopter naar ziekenhuis

Het bleek niet mogelijk om de gewonde paraglider met de ambulance te vervoeren. De locatie van het ongeval was daarvoor te moeilijk bereikbaar. Daarom werd besloten de patiënt met de traumahelikopter naar het ziekenhuis over te brengen. De lifeguards waren uiteindelijk ruim twee uur bezig met de inzet en konden daarna terugkeren naar hun post. Over de precieze toedracht van het ongeval, de omstandigheden waaronder de paraglider neerstortte en de ernst van het letsel zijn geen verdere details bekendgemaakt.

PH-HLP

De inzet vond plaats met de PH-HLP, de nieuwe helikopter die sinds augustus dienstdoet als Lifeliner4. De helikopter nam op 25 augustus de taken over van de oudere PH-HVB en was daarmee de laatste vervanging binnen de Nederlandse traumahelikoptervloot. De toestellen hebben geen vaste standplaats, maar rouleren tussen de verschillende locaties.