Ryanair breidt het aantal beschikbare vliegtuigstoelen van en naar Nederland tijdens de kerstperiode fors uit. De Ierse prijsvechter voegt 115.000 extra stoelen toe vanwege de verwachte grote vraag naar vliegtickets rond de feestdagen.

Extra capaciteit vanwege kerstdrukte

De extra capaciteit moet ervoor zorgen dat meer reizigers tijdens de feestdagen naar familie en vrienden kunnen vliegen. Volgens Ryanair is de vraag naar vliegtickets rond kerst sterk en raken vluchten inmiddels snel volgeboekt. Met de uitbreiding voegt de luchtvaartmaatschappij extra stoelen toe aan haar aanbod van en naar Nederland. ‘Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar vliegreizen tijdens kerst en ervoor te zorgen dat passagiers naar huis kunnen om kerst met familie en vrienden door te brengen, hebben we tijdens de feestdagen 115.000 extra stoelen van en naar Nederland toegevoegd’, zegt Jade Kirwan van Ryanair.

In totaal verwacht de airline tijdens de kerstperiode bijna 150.000 passagiers op deze verbindingen te vervoeren. De maatschappij heeft niet bekendgemaakt op welke Nederlandse luchthavens de extra capaciteit precies wordt ingezet en hoeveel aanvullende vluchten daarvoor nodig zijn.

Reizen tijdens de feestdagen

Rond kerst reizen veel mensen naar familie in binnen- en buitenland, terwijl ook wintersportvakanties en stedentrips voor extra passagiers zorgen. Vooral bij de incheckbalies, bagageafgifte en veiligheidscontroles kunnen de wachttijden daardoor oplopen. Reizigers die tijdens de feestdagen vliegen, doen er daarom verstandig aan om vooraf online in te checken, de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden en voldoende tijd uit te trekken voor hun vertrek.