Op Schiphol zijn speciale eenheden van politie en Defensie in actie gekomen tijdens een grootschalige veiligheidsoefening. Samen met onder meer de Koninklijke Marechaussee, hulpdiensten en andere gespecialiseerde organisaties werd geoefend op een scenario met extreem geweld en terrorisme op de luchthaven. Daarbij stond vooral de samenwerking tussen de verschillende diensten centraal. Bij een daadwerkelijke aanslag of andere ernstige dreiging telt immers iedere seconde.

Speciale eenheden oefenen samen

De oefening vond plaats op 19 november en bracht een groot aantal gespecialiseerde diensten samen. Vanuit de Koninklijke Marechaussee namen onder meer de Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart (GBB) en de Landelijke Bijstandsorganisatie (LBO) deel. Zij werkten zij aan zij met de Dienst Speciale Interventies (DSI), speciale eenheden van Defensie, verschillende hulpdiensten en de Veiligheidsregio Kennemerland. De betrokken organisaties trainden gezamenlijk hoe zij moeten optreden wanneer de veiligheid op de luchthaven ernstig in gevaar komt. Volgens de Marechaussee is het van groot belang dat de verschillende eenheden in zo’n situatie onmiddellijk op elkaar kunnen inspelen. De onderlinge communicatie, taakverdeling en coördinatie moeten daarbij direct goed functioneren.

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Terrorisme en extreem geweld

Het scenario was gericht op een situatie waarin sprake is van extreem geweld of terrorisme op de luchthaven. Dat vraagt om een nauwkeurige afstemming tussen de verschillende organisaties, die ieder hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben. De Koninklijke Marechaussee benadrukt dat oefenen essentieel is om voorbereid te zijn op dergelijke uitzonderlijke situaties. Door grootschalige scenario’s gezamenlijk in de praktijk te brengen, kunnen de betrokken diensten hun samenwerking testen en waar nodig verbeteren.

Eerdere aankondiging van grote inzet

De oefening was eerder al aangekondigd. Schiphol waarschuwde dat een opvallend grote inzet van hulpdiensten rond de luchthaven zou plaatsvinden. Naast politie en Defensie waren ook de brandweer, ambulancediensten, KLM, Schiphol en de Koninklijke Marechaussee bij de activiteiten betrokken. Reizigers en omwonenden konden daardoor rekening houden met extra hulpverleningsvoertuigen, zwaailichten en sirenes. De activiteiten vonden voornamelijk plaats op het beveiligde gedeelte van de luchthaven, ook wel airside genoemd.