Twee piloten van Virgin Australia hebben tijdens een binnenlandse vlucht aangegeven te vermoeid te zijn om hun werk veilig voort te zetten. Na aankomst in Adelaide werden beide vliegers direct uit het rooster gehaald. Hun beslissing toont het belang van een open cultuur in de luchtvaart, waar vermoeidheid nog altijd niet door iedereen wordt gemeld.

Vermoeidheid blijft een probleem

Het voorval raakt aan een breder probleem binnen de luchtvaart. Uit een recent onderzoek van luchtvaartadviesbureau Baines Simmons, uitgevoerd in opdracht van de European Cockpit Association (ECA), bleek dat slechts 37,2 procent doorgaans melding maakt wanneer diegene te vermoeid is om veilig te vliegen. Een kwart geeft zelfs aan in zo’n situatie toch de cockpit in te gaan. Een belangrijke oorzaak daarvoor is de angst voor negatieve gevolgen. Zo noemt 38,2 procent de vrees voor strafmaatregelen of vergeldingsacties door het management als reden om vermoeidheid niet te melden. Daarnaast zegt 46,9 procent weleens vermoeid te hebben gevlogen uit bezorgdheid over de reactie van de werkgever. Ook de druk om collega’s, passagiers en de operatie niet tot last te zijn, speelt een rol.

Goede beslissing van de vliegers

Het vraagt verantwoordelijkheid om een vlucht of volgende dienst niet uit te voeren wanneer de eigen alertheid mogelijk tekortschiet. Dat kan operationeel ongemakkelijk zijn, bijvoorbeeld doordat een maatschappij vervangende bemanning moet regelen of vluchten vertraging oplopen. Maar dat mag nooit zwaarder wegen dan de veiligheid.