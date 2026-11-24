Bij een botsing tussen twee ultralichte motorvliegtuigen (ULM) in België zijn drie mensen gewond geraakt. Een 17-jarige raakte daarbij zwaargewond. Het ongeval gebeurde tijdens de landing bij een vliegclub in Baisy-Thy, in de provincie Waals-Brabant. De twee toestellen kwamen op lage hoogte met elkaar in botsing.

Botsing tijdens landing

Volgens de eerste informatie vlogen de twee ultralichte vliegtuigen naast elkaar toen ze elkaar tijdens de landing raakten. In een van de vliegtuigen zat een ervaren piloot, melden Belgische media. Hij liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Marie Curie-ziekenhuis in Charleroi. Hij mocht dezelfde dag weer naar huis. In het tweede vliegtuig zaten een instructeur en een leerling. De instructeur raakte eveneens lichtgewond. De leerling, een 17-jarige jongen, liep aanzienlijk ernstiger letsel op.

Onderzoek

Het Waals-Brabantse parket heeft een luchtvaartexpert aangesteld om de toedracht van het ongeval te onderzoeken. Die moet onder meer achterhalen hoe de twee ULM’s tijdens de landingsfase met elkaar in botsing konden komen. Over de exacte omstandigheden en de oorzaak van het incident is voorlopig nog niets bekend. Ook is nog niet duidelijk of er sprake was van een technisch probleem of een menselijke fout.