Schiphol en KLM zijn van grote waarde voor de Nederlandse economie, maar staan voor een uitdagende periode. Dat stelt Ruben Brekelmans, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, in een online bericht naar aanleiding van een bezoek aan beide bedrijven. Volgens hem moet de politiek ervoor zorgen dat de luchthaven en luchtvaartmaatschappij internationaal kunnen blijven concurreren. Daarbij wijst hij op de oplopende kosten en de belangrijke rol van Schiphol en KLM voor de bereikbaarheid van Nederland.

Schiphol en KLM onmisbaar voor Nederland

Brekelmans benadrukt het economische belang van de Nederlandse luchtvaart. ‘Een klein land met een wereldwijd netwerk: dat danken we aan Schiphol en KLM. Dit zorgt voor banen, handel en bereikbaarheid. En is daarmee van grote waarde voor Nederland’, schrijft hij naar aanleiding van het bezoek. Samen met collega Peter de Groot bezocht hij Schiphol en KLM. Daar voerden zij gesprekken en kregen ze een kijkje achter de schermen. Volgens Brekelmans zijn beide bedrijven nauw met elkaar verbonden: ‘Schiphol en KLM zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.’

Brekelmans wijst op oplopende kosten

Een belangrijk aandachtspunt is volgens Brekelmans de balans tussen verduurzaming, geluidsreductie en de concurrentiepositie van de Nederlandse luchtvaart. Schiphol en KLM investeren in verduurzaming en stillere vliegtuigen, terwijl de kosten tegelijkertijd toenemen. Dat vraagt volgens hem om actie vanuit de politiek. ‘Daar ligt ook een opdracht voor de politiek. Terwijl Schiphol en KLM verduurzamen en stiller worden, lopen de kosten op. En dus vragen zij aan de politiek: stel in ons in staat om te kunnen blijven concurreren.’ Als eerste stap wijst hij op het besluit van het kabinet om de vliegbelasting op langeafstandsvluchten te verlagen. ‘Goed dat het kabinet als eerste stap de vliegbelasting op langeafstandsvluchten verlaagt’, aldus Brekelmans.

Hubfunctie Schiphol

Ook de hubfunctie van Schiphol en KLM komt nadrukkelijk aan bod. Die is volgens Brekelmans van cruciaal belang voor de Nederlandse economie en internationale bereikbaarheid. Hij vergelijkt het netwerk met een bouwwerk dat uit duizenden onderdelen bestaat. ‘De hubfunctie van Schiphol én KLM is cruciaal. Dat is een bouwwerk bestaande uit duizenden stukjes. We moeten ervoor zorgen dat dit bouwwerk fier overeind blijft staan.’ Het behoud van die positie is volgens hem niet alleen belangrijk voor Schiphol en KLM zelf, maar ook voor de bedrijvigheid in Nederland. ‘Want de bereikbaarheid van Nederland mag niet in het geding komen. Dit merken we direct aan de bedrijvigheid in ons land. De economie draait op bereikbaarheid en Schiphol is daar een spil in. Werk aan de winkel dus. Ook voor ons in Den Haag.’