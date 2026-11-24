De Fokker F27 Friendship behoort tot de succesvolste Nederlandse vliegtuigontwerpen ooit. Precies 71 jaar geleden maakte het toestel zijn allereerste vlucht vanaf Schiphol. Op 24 november 1955 steeg het prototype PH-NIV op voor een proefvlucht. Het was het begin van een bijzondere geschiedenis die de Nederlandse vliegtuigbouwer Fokker internationale faam zou bezorgen. De Friendship groeide uit tot een commercieel succes, werd wereldwijd ingezet door luchtvaartmaatschappijen en speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van het regionale vliegverkeer.

Nieuw tijdperk

De eerste vlucht van de F27 kwam op een belangrijk moment voor de Nederlandse luchtvaartindustrie. Na de Tweede Wereldoorlog moest Fokker zijn positie als vliegtuigbouwer opnieuw opbouwen. De markt veranderde ondertussen snel. Luchtvaartmaatschappijen zochten naar vliegtuigen die kleinere steden met elkaar konden verbinden, zonder daarvoor grote straalvliegtuigen in te hoeven zetten. De bestaande machines waren niet altijd geschikt voor die rol.

Fokker zag kansen voor een modern turbopropvliegtuig dat relatief korte afstanden kon overbruggen, voldoende passagiers kon meenemen en ook op kleinere vliegvelden kon opereren. Het project dat uiteindelijk de naam Friendship kreeg, moest aan die behoefte voldoen. Het was een ambitieus ontwikkeltraject voor een Nederlandse fabrikant die zich opnieuw op de internationale markt wilde bewijzen.

Techniek die zijn tijd vooruit was

De F27 onderscheidde zich op meerdere punten van oudere generatie passagiersvliegtuigen. Het toestel kreeg twee Rolls-Royce Dart-turbopropmotoren, die vierbladige propellers aandreven. Daarmee combineerde Fokker de voordelen van een turbine met de efficiëntie van propelleraandrijving. Vooral op korte en middellange afstanden was dat een aantrekkelijke combinatie. Ook de constructie was bijzonder.

Fokker paste een innovatieve sandwichconstructie toe, waarbij onderdelen met behulp van een speciale lijmtechniek met elkaar werden verbonden. Deze metaal-op-metaalverbindingen maakten het mogelijk om relatief lichte en sterke vliegtuigonderdelen te produceren. De hooggeplaatste vleugel bood daarnaast praktische voordelen op de grond en tijdens het vliegen. Het ontwerp maakte de Friendship geschikt voor uiteenlopende regionale routes, waaronder bestemmingen met relatief korte start- en landingsbanen. De eerste uitvoeringen konden ongeveer 28 tot 32 passagiers vervoeren. Latere varianten boden aanzienlijk meer capaciteit.

Bijna achthonderd gebouwd

De commerciële resultaten waren indrukwekkend. In totaal werden wereldwijd bijna achthonderd vliegtuigen uit de F27-familie gebouwd, waaronder de machines die onder licentie door Fairchild werden geproduceerd. Fokker bouwde zelf honderden exemplaren op Schiphol. Daarmee groeide de Friendship uit tot een van de meest succesvolle Europese turbopropvliegtuigen van zijn generatie. Ook binnen Nederland bleef de F27 jarenlang een vertrouwde verschijning. Onder meer de NLM, Schreiner Airways en de Koninklijke Luchtmacht maakten gebruik van het vliegtuig.

Fokker F.27 Friendship van NLM Cityhopper op Eindhoven Airport, eind jaren ’80 © Leonard van den Broek

Nederlandse luchtvaartgeschiedenis

71 jaar na de eerste vlucht is de betekenis van de Fokker F27 Friendship nog altijd groot. Het vliegtuig vormde een belangrijk bewijs van de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse vliegtuigindustrie in de naoorlogse periode. De Friendship was bovendien een belangrijke bouwsteen voor de verdere ontwikkeling van Fokker, dat later ook de F28 Fellowship, Fokker 50 en Fokker 100 zou ontwikkelen.