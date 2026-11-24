Na eerder al meerdere bestemmingen te hebben onthuld, komt KLM ook nu weer met een nieuwe stad waar ze haar gloednieuwe Airbus A350’s naartoe inzet. De route start volgend jaar.

Panama-Stad

Vanaf het winterseizoen 2027/2028 zet KLM haar Airbus A350 in op de route tussen Amsterdam en Panama-Stad. De dienst begint op 1 november 2027 en wordt in eerste instantie op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag uitgevoerd. Vanaf eind november is het nieuwe toestel in de blauwe vloot dagelijks te zien op de luchthaven van de Panamese hoofdstad.

Momenteel zet KLM afwisselend de Boeing 777 en de Boeing 787-10 in op de verbinding tussen Amsterdam en Panama-Stad. De hoofdstad van het Centraal-Amerikaanse land is de thuisbasis van KLM-partner Copa Airlines. De vliegtuigen van dat bedrijf brengen de KLM-passagiers vervolgens naar bestemmingen overal in Zuid- en Midden-Amerika.

Zesde verbinding

De nieuwe route naar Panama-Stad is alweer de zesde die KLM aankondigt voor de Airbus A350. Momenteel vliegt KLM’s gloednieuwe toestel, registratie PH-ZNA, enkel nog op de verbinding tussen Amsterdam en Toronto, Canada. Later dit jaar zou de Nederlandse airline ook van start zijn gegaan met vluchten naar andere bestemmingen in Canada en Oost-Afrika. De start van deze verbindingen is echter enigszins vertraagd.

Het uitstellen van de routes met de nieuwe Airbussen komt door de vertraging in Toulouse. Net als het eerste exemplaar lopen ook de tweede en derde A350 lichte vertraging op. Daarom moet KLM de lancering van de A350 op de vluchten naar Montreal, Kilimanjaro, Dar es Salaam en Zanzibar voorlopig naar achteren schuiven. De airline mikt nu op de eerste maanden van 2027.

Ambassadeurs

Eerder dit jaar moest KLM haar eerste commerciële vluchten met de A350 ook al noodgedwongen uitstellen door vertraging bij Airbus. Dat was een bittere pil voor liefhebbers die speciaal een ticket hadden geboekt voor de eerste vlucht. Desalniettemin bood KLM haar “ambassadeurs” compensatie aan voor het omboeken na enkele vragen van Up in the Sky.