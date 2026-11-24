KLM voegt komende zomer nieuwe Europese bestemmingen toe aan het netwerk vanaf Schiphol. Vanaf eind maart 2027 vliegt KLM Cityhopper dagelijks naar Sofia en Shannon. Ook Milaan krijgt er een verbinding bij: naast luchthaven Linate komt Malpensa in het vluchtschema, waarmee KLM tijdens het zomerseizoen extra capaciteit naar Noord-Italië inzet.

Twee nieuwe bestemmingen vanaf Schiphol

De vluchten naar Sofia worden uitgevoerd met de Embraer 195-E2. Deze bestemming biedt toegang tot de Bulgaarse hoofdstad, waar historische bezienswaardigheden, een groeiende zakelijke sector en de nabijheid van het Vitosha-gebergte zowel toeristen als zakenreizigers aantrekken. Shannon wordt de derde Ierse bestemming van KLM, naast Dublin en Cork. De luchthaven in het westen van Ierland vormt een uitvalsbasis voor onder meer Limerick, Galway en de Wild Atlantic Way. Op de route naar Shannon zet KLM Cityhopper Embraer 175- en Embraer 190-toestellen in.

KLM vliegt ook naar Milaan Malpensa

Naast de uitbreiding met twee nieuwe steden voegt KLM ook Milaan Malpensa toe aan het netwerk. Daarmee krijgt de Italiaanse stad, die al via luchthaven Linate wordt bediend, een tweede verbinding met Schiphol. De route richt zich onder meer op reizigers die de Noord-Italiaanse meren willen bezoeken, zoals het Lago Maggiore en het Comomeer. KLM Cityhopper vliegt vanaf 28 maart met een Embraer 175 naar Malpensa.

In eerste instantie staan de vluchten alleen in het weekend op het schema. Van 28 maart tot en met 2 juli wordt er op zaterdag en zondag gevlogen, waarna de frequentie tijdens de zomerse piekperiode van 3 juli tot en met 29 augustus wordt verhoogd naar dagelijks. Vanaf 30 augustus tot en met 30 oktober keert de weekendfrequentie terug. De exacte vluchttijden verschillen per dag en seizoen.