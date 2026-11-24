Voor de tweede keer lukt het Yakovlev om een MC-21 succesvol te laten vliegen. Het is opnieuw een belangrijke mijlpaal voor de Russische vliegtuigfabrikant die een groeiend aantal orders te vervullen heeft.

Succesvolle vluchten

Na succesvolle testvluchten met Yakovlevs MC-21 eerder dit jaar, zet het tweede in productie gebouwde vliegtuig ook een belangrijke stap. Maandag vertrok het tweede exemplaar van de Russische vliegtuigfabrikant vanaf het vliegveld van de Irkoetsk Aviation Plant, dat eigendom is van het Russische luchtvaartconcern United Aircraft Corporation en daarmee van het staatsbedrijf Rostec.

Volgens de Russische vliegtuigbouwer ging het om een testvlucht van drie uur waarbij het bedrijf meerdere systemen testte. Voor zover bekend zijn er geen problemen gemeld en verliep de testvlucht naar behoren. Het toestel is volledig in elkaar gezet met Russische materialen en beschikt reeds over een sticker van luchtvaartmaatschappij Aeroflot, waar de machine naartoe gaat.

Nieuwe bestelling

Hoewel meerdere Russische luchtvaartmaatschappijen geïnteresseerd zijn in Yakovlevs vernieuwde MC-21-310, komt veruit de grootste order van Aeroflot. De Russische nationale luchtvaartmaatschappij bestelde reeds 108 exemplaren van het gerussificeerde model en zinspeelt nu op nog een nieuwe bestelling van zeker negentig toestellen.

Naar verwachting neemt Aeroflot achttien toestellen in ontvangst in 2027 en 2028. Daar moeten er tegen 2032 nog eens negentig bijkomen. Yakovlev plant op termijn een leveringssnelheid van drie vliegtuigen per maand. Het valt te bezien of dat überhaupt te halen valt, gezien de moeite waarmee Russische bedrijven aan onderdelen komen. Bovendien wacht de MC-21 nog altijd op volledige certificering van de Russische autoriteiten.