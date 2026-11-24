De luchtverkeersleiding op Schiphol kreeg 20 november te maken met twee noodsituaties tegelijkertijd. Terwijl een easyJet-vliegtuig kampte met motorproblemen, was er aan boord van een ander toestel sprake van een medische situatie. Up in the Sky vroeg aan Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) hoe zij in zo’n situatie te werk gaan.

Twee situaties tegelijkertijd

Volgens The Aviation Herald informeerde de luchtverkeersleiding andere vliegtuigen over de twee gelijktijdige incidenten. LVNL laat weten bij afwijkende situaties altijd het ASSIST-model volgen. Dat is een stappenplan met zes onderdelen: Acknowledge, Separate, Silence, Inform, Support en Time. Het model beschrijft hoe de luchtverkeersleiding handelt wanneer een vliegtuig met een noodsituatie te maken krijgt.

Rust en ruimte voor de piloot

De eerste stap is het bevestigen van de melding van de piloot. Vervolgens wordt ervoor gezorgd dat het toestel voldoende afstand houdt tot ander vliegverkeer. Een vliegtuig in nood krijgt daarbij voorrang en moet een ononderbroken nadering naar de gekozen luchthaven kunnen uitvoeren.

Een belangrijk onderdeel van de procedure is het beperken van de radiocommunicatie. Zodra een noodsituatie is vastgesteld, beperkt de luchtverkeersleider de communicatie met de betrokken piloot zo veel mogelijk tot de noodzakelijke informatie. Daarmee krijgt de bemanning de ruimte om zich volledig op het probleem aan boord te concentreren. Ook kan gebruik worden gemaakt van een afzonderlijke noodfrequentie, zodat de piloot rechtstreeks met de verkeersleider kan communiceren zonder dat andere vliegtuigen zich in het gesprek mengen. Ondertussen wordt de supervisor op de verkeerstoren van de gekozen luchthaven zo snel mogelijk geïnformeerd. Daarbij worden onder meer de aard van de noodsituatie en de al genomen maatregelen doorgegeven.

Procedure

De procedure schrijft daarnaast voor dat verkeersleiders de bemanning zo veel mogelijk ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door informatie over het weer of de vlieghoogte te verstrekken, of door rekening te houden met een verzoek om op een bepaalde baan te landen. Ook andere verzoeken, zoals het lozen van brandstof, worden waar mogelijk ingewilligd. Tot slot is tijd een belangrijk onderdeel van het model. De luchtverkeersleiding probeert de piloot zo veel mogelijk gelegenheid te geven om de situatie aan boord te beoordelen en de benodigde handelingen uit te voeren.